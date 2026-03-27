Навка призналась, что Песков уговаривал ее поучаствовать в Олимпиаде в Сочи
Навка призналась, что Песков уговаривал ее поучаствовать в Олимпиаде в Сочи
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала, что Дмитрий Песков в 2013 году уговаривал ее принять участие в Олимпиаде 2014 года в Сочи.
Навка призналась, что Песков уговаривал ее поучаствовать в Олимпиаде в Сочи

Татьяна Навка. Архивное фото
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала, что Дмитрий Песков в 2013 году уговаривал ее принять участие в Олимпиаде 2014 года в Сочи.
Навка в дуэте с Романом Костомаровым завоевала золото Олимпийских игр 2006 года. В пятницу в Москве на "Навка Арене" проходит ледовое представление "Олимпийские чемпионы. 20 лет", посвященное 20-летию Олимпиады в Турине.
"Волновалась за Романа, но я сказала: "Мы все сделаем как на Олимпиаде". Он вышел и сделал. Герой! Мы тобой все гордимся. Мой супруг Дмитрий Песков в 2013 году уговаривал меня участвовать в Олимпиаде. Говорил: "Вы точно будете двукратными олимпийскими чемпионами", но Роман Костомаров не захотел. Сказал, что нужно уходить красиво. Но я благодарна. Из-за тебя, Роман, у меня родилась вторая дочь", - заявила Навка.
У Навки и Пескова родилась дочь в августе 2014 года.
Валиева выступила с олимпийской программой "Болеро" в ледовом шоу Навки
