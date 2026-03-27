"Защитили честь страны": Навка похвалила Гуменника за выступление на Играх - РИА Новости Спорт, 27.03.2026
20:35 27.03.2026
"Защитили честь страны": Навка похвалила Гуменника за выступление на Играх
"Защитили честь страны": Навка похвалила Гуменника за выступление на Играх
фигурное катание
спорт
татьяна навка
пётр гуменник
зимние олимпийские игры 2026
спорт, татьяна навка, пётр гуменник, зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Спорт, Татьяна Навка, Пётр Гуменник, Зимние Олимпийские игры 2026
"Защитили честь страны": Навка похвалила Гуменника за выступление на Играх

Навка: огромное счастье, что мы могли болеть за Гуменника на Олимпиаде в Италии

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийский фигурист Петр Гуменник
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка поблагодарила Петра Гуменника за достойное выступление на Играх в Италии и выразила надежду на то, что через четыре года болельщики смогут поддерживать его уже под флагом и с гимном России.
Гуменник занял шестое место на Играх-2026. За день до вылета фигуриста в Милан источник РИА Новости сообщил, что ему отозвали разрешение на использование музыки к фильму "Парфюмер", на которую поставлена короткая программа. В качестве замены он выбрал музыку композитора Эдгара Акопяна и был вынужден частично переделать постановку накануне выступления.
"В несправедливых условиях наши фигуристы достойно защитили честь страны. Это огромная счастье, что у нас была возможность болеть за тебя на этих Олимпийских играх. Надеемся, что через четыре года у нас будет возможность болеть за тебя уже с флагом и гимном", - заявила Навка.
В пятницу в Москве на "Навка Арене" проходит ледовое представление "Олимпийские чемпионы. 20 лет", посвященное 20-летию Олимпиады в Турине. Специальным гостем представления стал Гуменник.
Валиева выступила с олимпийской программой "Болеро" в ледовом шоу Навки
Вчера, 20:22
 
Фигурное катание, Спорт, Татьяна Навка, Пётр Гуменник, Зимние Олимпийские игры 2026
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Россия
    Никарагуа
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Ак Барс
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Автомобилист
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    ЦСКА
    1
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Северсталь
    3
    1
Перейти ко всем результатам
