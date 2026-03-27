"Защитили честь страны": Навка похвалила Гуменника за выступление на Играх
2026-03-27T20:35:00+03:00
фигурное катание
спорт
татьяна навка
пётр гуменник
зимние олимпийские игры 2026
Навка: огромное счастье, что мы могли болеть за Гуменника на Олимпиаде в Италии
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка поблагодарила Петра Гуменника за достойное выступление на Играх в Италии и выразила надежду на то, что через четыре года болельщики смогут поддерживать его уже под флагом и с гимном России.
Гуменник занял шестое место на Играх-2026. За день до вылета фигуриста в Милан источник РИА Новости сообщил, что ему отозвали разрешение на использование музыки к фильму "Парфюмер", на которую поставлена короткая программа. В качестве замены он выбрал музыку композитора Эдгара Акопяна и был вынужден частично переделать постановку накануне выступления.
«
"В несправедливых условиях наши фигуристы достойно защитили честь страны. Это огромная счастье, что у нас была возможность болеть за тебя на этих Олимпийских играх. Надеемся, что через четыре года у нас будет возможность болеть за тебя уже с флагом и гимном", - заявила Навка.
В пятницу в Москве на "Навка Арене" проходит ледовое представление "Олимпийские чемпионы. 20 лет", посвященное 20-летию Олимпиады в Турине. Специальным гостем представления стал Гуменник.