Набор ветеранов СВО на четвертый поток обучения начался в МГИМО
Набор ветеранов СВО на четвертый поток обучения начался в МГИМО - РИА Новости, 27.03.2026
Набор ветеранов СВО на четвертый поток обучения начался в МГИМО
Начался набор ветеранов СВО на четвертый поток обучения в МГИМО, сообщили РИА Новости в Главном управлении по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУпДК)... РИА Новости, 27.03.2026
2026-03-27T12:14:00+03:00
2026-03-27T12:14:00+03:00
Набор ветеранов СВО на четвертый поток обучения начался в МГИМО
МИД России: в МГИМО начался набор ветеранов СВО на четвертый поток обучения
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Начался набор ветеранов СВО на четвертый поток обучения в МГИМО, сообщили РИА Новости в Главном управлении по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУпДК) при МИД России.
В пятницу прошла церемония вручения дипломов МГИМО главой МИД РФ Сергеем Лавровым ветеранам СВО, прошедшим программу профессиональной переподготовки "Управление городской инфраструктурой и развитием территорий".
"Уже начался подбор на четвертый поток в регионах России", - рассказали агентству в ГлавУпДК при МИД России.
В управлении добавили, что география подбора для участия в программе будет расширена.
По словам собеседников агентства, программа "Управление городской инфраструктурой и развитием территорий" включает более 500 учебных часов, многомодульный подход.
"Речь идет не только о теории, но и о практике с выездными мероприятиями на территории Москвы и Московской области", - отметили в управлении.