Набор ветеранов СВО на четвертый поток обучения начался в МГИМО

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Начался набор ветеранов СВО на четвертый поток обучения в МГИМО, сообщили РИА Новости в Главном управлении по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУпДК) при МИД России.

В пятницу прошла церемония вручения дипломов МГИМО главой МИД РФ Сергеем Лавровым ветеранам СВО, прошедшим программу профессиональной переподготовки "Управление городской инфраструктурой и развитием территорий".

"Уже начался подбор на четвертый поток в регионах России", - рассказали агентству в ГлавУпДК при МИД России.

В управлении добавили, что география подбора для участия в программе будет расширена.

По словам собеседников агентства, программа "Управление городской инфраструктурой и развитием территорий" включает более 500 учебных часов, многомодульный подход.