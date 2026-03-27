18:57 27.03.2026
История Владислава Старевича – мультипликатора, опередившего время
История Владислава Старевича – мультипликатора, опередившего время
История Владислава Старевича – мультипликатора, опередившего время

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости, Вадим Минеев. "Этот человек обогнал всех аниматоров мира на несколько десятилетий", — так сказал Уолт Дисней о Владиславе Старевиче, имя которого вписано золотыми буквами в историю отечественной анимации.
Чем же поражал мультипликатор современников? Почему его считали настоящим волшебником?

Первые увлечения

Владислав Александрович Старевич родился в 1882 году в Москве в семье обедневших польских дворян Антонины и Александра Старевич. Его детство и юность прошли в Ковенском уезде. Потеряв в раннем возрасте мать, Старевич с четырех лет воспитывался в семье ее родственников.
В десять лет Владислав сконструировал устройство к волшебному фонарю, с помощью которого ставил первые домашние спектакли. С пятого-шестого класса у него появились два серьезных увлечения: фотография и энтомология. Мальчик собирал коллекцию насекомых.
В 1906 году Старевич женился на Анне Циммерманн. В браке родились две дочери — Ирина и Жанна.

"Оживил" мертвых жуков

В 1909 году Старевич снял два образовательных фильма: "Жизнь стрекоз" и "Жуки-скарабеи". Посмотрев эти работы, директор музея, в котором работал Владислав, предложил ему съездить в Москву, чтобы попытаться найти лучшее применение его талантам.
Там Старевич познакомился с кинопромышленником Александром Ханжонковым, который сразу понял, какой самородок оказался перед ним. Он подарил Старевичу подержанную кинокамеру и несколько рулонов пленки с условием, что Владислав будет передавать ему права на все снятые фильмы.
Кадр из фильма "Стрекоза и муравей"
Во время работы Старевич убедился, что снять реальную сцену сражения жуков невозможно. Тогда он придумал, как "оживить" мертвых жуков. Режиссер пропустил через их лапки тонкую проволочку, прилепив ее воском к панцирю, закрепил лапки в пластилиновом основании и стал снимать нужную ему сцену покадрово.
Так появился первый в России кукольный мультипликационный фильм.

Как он это делал?

В той же технике Старевич снял вышедшую в прокат в 1912 году короткометражку "Прекрасная Люканида, или Война усачей с рогачами" — комедийную мелодраму, основанную на сюжетах рыцарских романов. Все роли в этом фильме исполняли насекомые.
Картина произвела настоящий фурор как у отечественных, так и зарубежных зрителей. О ней заговорили как о настоящем чуде. В Европу и Америку продали более ста копий фильма Старевича. Для русской кинопромышленности тех лет это был абсолютный экспортный рекорд.
Зрители и журналисты были убеждены, что использовались живые насекомые, тайной оставался лишь способ их дрессировки. Западные газеты отмечали: "Если жуки дрессированные, то дрессировщик их должен быть человеком волшебной фантазии и терпения".
Сам Старевич вплоть до 1920-х охотно поддерживал эту иллюзию, умалчивая о подлинной технике съемки.

Секрет, оставшийся нераскрытым

После революции, в 1919 году, Старевич с семьей уехал из России в Италию, затем во Францию, там в коммуне Фонтене-су-Буа на окраине Парижа начал снимать мультипликационные фильмы. Первая выпущенная лента называлась "В лапах паука" (1920) и рассказывала о злоключениях мухи, попавшей на содержание к пауку-банкиру.
Но главным достижением Старевича стал первый в мировом кино полнометражный кукольный мультипликационный фильм "Рейнеке-лис", который завоевал восемь международных премий.
Кадр из фильма "Рейнеке-лис"
Куклы для фильма были разных размеров, с тщательно проработанными масками — до 500 для каждого персонажа. Причем секрет материала, из которого были изготовлены маски, так и остался нераскрытым.
Сам же мастер объемной кукольной мультипликации на все вопросы о его "тайнах" неизменно отвечал: "Секрета особого здесь нет. Это все труд. Большой кропотливый труд. Все это создано по кадрику, только очень тщательно".
К сожалению, в 1950-х его популярность сошла на нет, предложения на производство фильмов приходить перестали. Знаменитый режиссер, работавший также как оператор, сценарист, художник, актер, монтажер и продюсер, зарабатывал постановкой рекламных роликов. В сложные времена, когда старшая дочь начала терять зрение, он распродавал сделанных им кукол.
Великий аниматор, которого называли "волшебником из Фонтене-су-Буа", "Эзопом XX века", "таинственным дрессировщиком насекомых", выпустил 62 собственных кукольных фэнтези. Он скончался в возрасте 82 лет 26 февраля 1965 года.
 
 
 
