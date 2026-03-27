В Москве 28 марта промоют дороги и тротуары со специальным шампунем

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут 28 марта первую в этом году промывку дорог и тротуаров со специальным шампунем после зимнего периода, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Традиционно весной и осенью проводится мойка дорог со специальным шампунем, он помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой", - сказал Бирюков.

"В рамках утвержденного графика в эту субботу тщательно промоем концентрированным моющим средством все асфальтобетонные и плиточные покрытия на всю ширину проезжей части, прилегающие к ним парковки, тротуары и дворовые территории", - добавил он.

Заммэра отметил, что вначале проводится промывка со специальным средством, а затем - обычная мойка водой.