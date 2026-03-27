В Москве провели уникальную операцию на сердце
Московские врачи провели уникальную операцию, заново установив кардиостимулятор и закрепив электроды прямо на поверхности сердца, сообщил столичный департамент... РИА Новости, 27.03.2026
2026-03-27T10:29:00+03:00
В Москве врачи установили кардиостимулятор женщине, закрепив электроды на сердце
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Московские врачи провели уникальную операцию, заново установив кардиостимулятор и закрепив электроды прямо на поверхности сердца, сообщил столичный департамент здравоохранения.
"В больницу имени Вересаева поступила 65-летняя женщина. У нее сломался кардиостимулятор — один из его электродов перестал работать, нужно было ставить новый прибор", — рассказало ведомство в канале на платформе MAX
Уникальность случая заключалась в том, что у женщины был редкий врожденный порок сердца, из-за которого она уже перенесла две тяжелые операции.
"Провести новый провод обычным путем, внутрисосудисто, было нельзя: из-за прошлых операций одна из главных вен, ведущих к сердцу, оказалась полностью перекрыта — сужена", — объяснили в депздраве.
Тогда врачи решили действовать нестандартно — закрепить новые электроды прямо на поверхности сердца.
"Оказалось, что старые, сломанные проводники удалить невозможно: они вросли в ткани сердца и крупные сосуды за время предыдущих операций. Вытаскивать их было слишком опасно для жизни пациентки. Тогда хирурги решили установить новые электроды, а старые оставить на месте. Это не опасно и никак не влияет на ее самочувствие", — сказали в больнице.
Операция прошла успешно. Сейчас состояние женщины стабильное, ее выписали домой под наблюдение врачей по месту жительства.