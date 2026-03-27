Овчинский: на Ферганской улице в Москве построят торговый центр

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Торговый центр построят на Ферганской улице на юго-востоке Москвы, со стороны здание будет напоминать фактуру мятой бумаги, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

« "При разработке проекта особое внимание уделялось созданию современной архитектурной доминанты, которая станет новым общественным пространством в сложившейся застройке района. Лаконичный объем с уникальной "мятой" фасадной оболочкой из светлых материалов органично дополнит торговую инфраструктуру на Ферганской улице", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.

В сообщении уточняется, что площадь двухэтажного ТЦ составит около 6,9 тысячи квадратных метров. Внутри центра появятся помещения под магазины, фудкорт, а также продовольственный магазины.

Кроме того, территорию вокруг здания благоустроят. Работы будут включать размещение растений в кашпо, цветники, высадку хвойных деревьев и устройство газонов, добавляется в пресс-релизе.