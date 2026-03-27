В Москве обновят более 36 километров коммуникационных коллекторов
Более 36 км коммуникационных коллекторов обновят в Москве в 2026 году
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в 2026 году обновят более 36 километров коммуникационных коллекторов, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В столице уделяется особое внимание вопросам поддержания в надлежащем состоянии подземных коллекторов, в которых проходят трубопроводы и кабели связи. Своевременный ремонт и модернизация этих сооружений позволяют продлить срок их безопасной эксплуатации и обеспечить сохранность коммуникаций. В этом году обновим свыше 36 километров таких объектов", - сказал Бирюков
Заммэра отметил, что подземное расположение коллекторов позволяет выполнять ремонт без разрытий, не нарушая городской ландшафт.
"В рамках работ выполним усиление строительных конструкций, восстановим гидроизоляцию сооружений, заменим технологические и кабельные металлоконструкции. При необходимости обновим системы освещения, контроля газовоздушной среды, пожарной сигнализации и голосовой связи", - добавил он.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что коллекторное хозяйство столицы - подземный город, не имеющий аналогов в России
и мире по протяженности, разветвленности сети и компактности проложенных внутри коммуникаций. Так, общая протяженность коллекторов превышает 825 километров.