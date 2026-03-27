В Москве обновят более 36 километров коммуникационных коллекторов

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в 2026 году обновят более 36 километров коммуникационных коллекторов, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В столице уделяется особое внимание вопросам поддержания в надлежащем состоянии подземных коллекторов, в которых проходят трубопроводы и кабели связи. Своевременный ремонт и модернизация этих сооружений позволяют продлить срок их безопасной эксплуатации и обеспечить сохранность коммуникаций. В этом году обновим свыше 36 километров таких объектов", - сказал Бирюков

Заммэра отметил, что подземное расположение коллекторов позволяет выполнять ремонт без разрытий, не нарушая городской ландшафт.

"В рамках работ выполним усиление строительных конструкций, восстановим гидроизоляцию сооружений, заменим технологические и кабельные металлоконструкции. При необходимости обновим системы освещения, контроля газовоздушной среды, пожарной сигнализации и голосовой связи", - добавил он.