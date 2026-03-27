МВД напомнило главные правила защиты от мошенников

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Прекратить разговор при звонке от неизвестных, не переводить деньги на счета третьих лиц и не при каких условиях не диктовать коды из СМС - главные правила, чтобы защититься от мошенников, напомнила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Срочно меняем ваш электронный медицинский полис", "на вас оформляется кредит", "планируете продлевать договор на вашу сим-карту", "надо уточнить ЕМИАС для диспансеризации"... Все эти "арии мошенников" - повод просто положить трубку и прекратить разговор!" - написала Волк в своем канале на платформе MAX

Она отметила, что необходимо запомнить главные правила - кем бы ни представлялся незнакомец по телефону, например, сотрудником поликлиники, социального фонда, банка, правоохранительных органов или Госуслуг, нужно положить трубку.

« "Не переводите свои деньги на счета третьих лиц, на так называемые "безопасные счета" - их не существует. Сохраните свои сбережения!" - добавила официальный представитель МВД РФ.