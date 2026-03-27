Мошенники придумали новую двухэтапную схему обмана россиян

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Аферисты стали использовать двухэтапную схему обмана под предлогом обновления данных медицинской карты для получения доступа к "Госуслугам" россиян, выяснило РИА Новости.

Мошенник пишет жертве в мессенджере, представляется медсестрой из поликлиники и сообщает, что обновляет данные ее медицинской карты. Злоумышленник просит назвать рост, вес, интересуется жалобами, чтобы войти в доверие. Затем "медсестра" сообщает, что человеку поступит звонок и номер телефона, с которого звонили, необходимо отправить ей для подтверждения обновления данных медкарты.

После переписки с якобы сотрудником поликлиники жертве поступает звонок от имени представителя "Госуслуг". На втором этапе обмана аферисты сообщают о попытке входа в аккаунт и просят продиктовать код из смс.