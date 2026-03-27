Мошенники придумали новую двухэтапную схему обмана россиян
Мошенники придумали новую двухэтапную схему обмана россиян - РИА Новости, 27.03.2026
Мошенники придумали новую двухэтапную схему обмана россиян
Аферисты стали использовать двухэтапную схему обмана под предлогом обновления данных медицинской карты для получения доступа к "Госуслугам" россиян, выяснило... РИА Новости, 27.03.2026
2026-03-27T02:55:00+03:00
2026-03-27T02:55:00+03:00
2026-03-27T02:56:00+03:00
Мошенники придумали новую двухэтапную схему обмана россиян
РИА Новости: мошенники начали использовать сложную схему с обновлением медкарты
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Аферисты стали использовать двухэтапную схему обмана под предлогом обновления данных медицинской карты для получения доступа к "Госуслугам" россиян, выяснило РИА Новости.
Мошенник пишет жертве в мессенджере, представляется медсестрой из поликлиники и сообщает, что обновляет данные ее медицинской карты. Злоумышленник просит назвать рост, вес, интересуется жалобами, чтобы войти в доверие. Затем "медсестра" сообщает, что человеку поступит звонок и номер телефона, с которого звонили, необходимо отправить ей для подтверждения обновления данных медкарты.
После переписки с якобы сотрудником поликлиники жертве поступает звонок от имени представителя "Госуслуг". На втором этапе обмана аферисты сообщают о попытке входа в аккаунт и просят продиктовать код из смс.
После того, как человек называет код, мошенник получает доступ к ее личному кабинету на портале. При этом "Госуслуги" предупреждали, что операторы поддержки никогда не запрашивают пароли и коды из смс.