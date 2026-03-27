Мошенники начали выманивать данные под видом сотрудников поликлиник - РИА Новости, 27.03.2026
02:37 27.03.2026
Мошенники начали выманивать данные под видом сотрудников поликлиник
Мошенники начали выманивать данные под видом сотрудников поликлиник - РИА Новости, 27.03.2026
Мошенники начали выманивать данные под видом сотрудников поликлиник
Мошенники звонят россиянам, представляясь сотрудниками поликлиник, страховых компаний, а также Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС),... РИА Новости, 27.03.2026
2026-03-27T02:37:00+03:00
2026-03-27T02:37:00+03:00
общество
россия
сергей леонов
госдума рф
лдпр
https://ria.ru/20260326/moshenniki-2083099253.html
https://ria.ru/20260325/moshenniki-2082823786.html
россия
2026
общество, россия, сергей леонов, госдума рф, лдпр
Общество, Россия, Сергей Леонов, Госдума РФ, ЛДПР
Мошенники начали выманивать данные под видом сотрудников поликлиник

РИА Новости: Депутат Леонов: мошенники представляются сотрудниками поликлиник

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Мошенники звонят россиянам, представляясь сотрудниками поликлиник, страховых компаний, а также Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС), чтобы получить данные паспорта РФ и СНИЛС или заставить перейти по подозрительным ссылкам, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).
Парламентарий отметил, что государство предприняло целый ряд мер по борьбе с телефонными мошенниками, однако их методы становятся все изощреннее, они научились более искусно "втираться" в доверие граждан, используя новые схемы.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
Мошенники активно применяют бот-фермы для кибератак, рассказал эксперт
26 марта, 17:20
"Настоятельно рекомендую быть бдительными. Если вам поступил звонок от поликлиники якобы с приглашением на диспансеризацию и просьбой назвать данные паспорта и СНИЛС для этого, то кладите сразу же трубку. Ни в коем случае не называйте никакие персональные данные. Тем более не называйте никогда код из смс якобы для подтверждения записи к врачу - это мошенники. Лучше сразу положить трубку, найти телефон поликлиники на сайте и перезвонить напрямую", - сказал Леонов.
По его словам, другая уловка заключается в том, что гражданам якобы звонят от имени страховой компании, пугают лишением бесплатной медицинской помощи и просят продлить полис по телефону, сообщив код из смс. Ни при каких обстоятельствах не продолжайте беседу, сразу кладите трубку, подчеркнул он.
"Бывают случаи, когда мошенники представляются сотрудником Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС), говорят, что ваши данные медицинской карты устарели, и просят скачать приложение на телефон. Не переходите ни по каким ссылкам и не устанавливайте неизвестные приложения. Будьте на чеку", - заключил он.
Девушка с телефоном в лучах закатного солнца - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
Мошенники не дремлют: как не попасться на удочку "фальшивого начальника"
25 марта, 14:13
 
ОбществоРоссияСергей ЛеоновГосдума РФЛДПР
 
 
