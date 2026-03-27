Молдавский депутат рассказала, что будет со страной после выхода из СНГ - РИА Новости, 27.03.2026
17:31 27.03.2026 (обновлено: 20:14 27.03.2026)
Молдавский депутат рассказала, что будет со страной после выхода из СНГ
Молдавский депутат рассказала, что будет со страной после выхода из СНГ - РИА Новости, 27.03.2026
Молдавский депутат рассказала, что будет со страной после выхода из СНГ
Молдавия не сможет остаться в Зоне свободной торговли СНГ, если официально выйдет из Содружества, заявила депутат парламента от оппозиционной Партии социалистов РИА Новости, 27.03.2026
в мире
молдавия
михай попшой
майя санду
снг
евразийский экономический союз
молдавия
в мире, молдавия, михай попшой, майя санду, снг, евразийский экономический союз
В мире, Молдавия, Михай Попшой, Майя Санду, СНГ, Евразийский экономический союз
Молдавский депутат рассказала, что будет со страной после выхода из СНГ

Чеботарь: Молдавия не останется в Зоне свободной торговли после выхода из СНГ

Здание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
КИШИНЕВ, 27 мар - РИА Новости. Молдавия не сможет остаться в Зоне свободной торговли СНГ, если официально выйдет из Содружества, заявила депутат парламента от оппозиционной Партии социалистов Ольга Чеботарь.
Парламент Молдавии 20 марта одобрил в первом чтении проекты денонсации соглашения о создании СНГ, а также Устава организации. Глава МИД Михай Попшой заявил, что республике понадобится чуть больше года, чтобы официально выйти из организации.
"Власти ввели всех в заблуждение, утверждая, что Молдавия сможет в полном объеме пользоваться соглашением о свободной торговле. На практике без отдельного документа закрытого типа, касающегося правил определения происхождения товаров, который автоматически утратит силу после выхода из СНГ, это соглашение не сможет полноценно применяться", — заявила Чеботарь.
Она отметила, что специально направила официальный запрос Генеральному секретарю СНГ для получения разъяснений относительно процедуры выхода и дальнейшего участия Молдавии в более чем 200 международных соглашениях, подписанных в рамках СНГ.
"Республика Молдова рискует оказаться в ситуации, когда импорт будет возможен, а экспорт — существенно ограничен или даже заблокирован. Призываю всех депутатов — как из оппозиции, так и из парламентского большинства — проголосовать против этого решения (о выходе из СНГ - ред.) во втором чтении и продемонстрировать приверженность национальным интересам Молдавии и интересам наших граждан", - призвала Чеботарь.
Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ, членом которого остается, и ЕАЭС, в котором является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать экспорт на западные рынки. Тогда же власти Молдавии заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Президент Молдавии Майя Санду заявляла, что республика продолжает приводить международно-правовую базу в соответствие с европейскими стандартами и приоритетами евроинтеграции. Оппозиция критикует курс властей на разрыв соглашений СНГ, указывая на риски для трудовых мигрантов и экономических связей.
В миреМолдавияМихай ПопшойМайя СандуСНГЕвразийский экономический союз
 
 
