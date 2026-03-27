Молдавский депутат рассказала, что будет со страной после выхода из СНГ

КИШИНЕВ, 27 мар - РИА Новости. Молдавия не сможет остаться в Зоне свободной торговли СНГ, если официально выйдет из Содружества, заявила депутат парламента от оппозиционной Партии социалистов Ольга Чеботарь.
Парламент Молдавии 20 марта одобрил в первом чтении проекты денонсации соглашения о создании СНГ, а также Устава организации. Глава МИД Михай Попшой заявил, что республике понадобится чуть больше года, чтобы официально выйти из организации.
"Власти ввели всех в заблуждение, утверждая, что Молдавия сможет в полном объеме пользоваться соглашением о свободной торговле. На практике без отдельного документа закрытого типа, касающегося правил определения происхождения товаров, который автоматически утратит силу после выхода из СНГ, это соглашение не сможет полноценно применяться", — заявила Чеботарь.
Она отметила, что специально направила официальный запрос Генеральному секретарю СНГ для получения разъяснений относительно процедуры выхода и дальнейшего участия Молдавии в более чем 200 международных соглашениях, подписанных в рамках СНГ.

"Республика Молдова рискует оказаться в ситуации, когда импорт будет возможен, а экспорт — существенно ограничен или даже заблокирован. Призываю всех депутатов — как из оппозиции, так и из парламентского большинства — проголосовать против этого решения (о выходе из СНГ - ред.) во втором чтении и продемонстрировать приверженность национальным интересам Молдавии и интересам наших граждан", - призвала Чеботарь.
Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ, членом которого остается, и ЕАЭС, в котором является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать экспорт на западные рынки. Тогда же власти Молдавии заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Президент Молдавии Майя Санду заявляла, что республика продолжает приводить международно-правовую базу в соответствие с европейскими стандартами и приоритетами евроинтеграции. Оппозиция критикует курс властей на разрыв соглашений СНГ, указывая на риски для трудовых мигрантов и экономических связей.
