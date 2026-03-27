Правительство Молдавии предупредило о массовых отключениях электроэнергии - РИА Новости, 27.03.2026
Правительство Молдавии предупредило жителей страны о массовых отключениях света вечером в пятницу.
2026-03-27T11:25:00+03:00
Правительство Молдавии просит граждан подготовиться к отключениям электроэнергии
КИШИНЕВ, 27 мар — РИА Новости. Правительство Молдавии предупредило жителей страны о массовых отключениях света вечером в пятницу.
Парламент республики во вторник ввел режим чрезвычайного положения в сфере энергетики на 60 дней из-за кризисной ситуации.
"Согласно данным, предоставленным компанией Energocom, в пятницу, 27 марта, зафиксирован значительный дефицит электроэнергии в часы пик (18:00-22:00), вызванный недостаточностью имеющихся импортных мощностей. В этих условиях существует реальный риск применения временных отключений для поддержания баланса электроэнергетической системы", — заявили в правительстве.
Власти призвали жителей страны сократить потребление энергии. Они объясняют ситуацию выходом из строя магистральной линии Исакча — Вулканешты, которая обеспечивала основной импорт из Европы.
Молдавия находилась в режиме чрезвычайного положения в энергетике почти непрерывно с 2022 по 2024-й. Сейчас страна переживает новую волну экономического кризиса. В 2022-м инфляция достигла рекордных 30,2 процента. В декабре 2024 года она снизилась до семи процентов, но по итогам 2025-го вновь выросла, оказавшись на уровне 7,8.
При этом Кишинев выразил четкое намерение переориентировать экспорт на западные рынки и заговорил о необходимости денонсации нескольких соглашений с СНГ, членом которого продолжает оставаться. Оппозиция критикует курс властей, указывая на риски для трудовых мигрантов и экономических связей.