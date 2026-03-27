Правительство Молдавии предупредило о массовых отключениях электроэнергии

© AP Photo Женщина зажигает керосиновую лампу во время отключения электроэнергии в Молдове

КИШИНЕВ, 27 мар — РИА Новости. Правительство Молдавии предупредило жителей страны о массовых отключениях света вечером в пятницу.

Парламент республики во вторник ввел режим чрезвычайного положения в сфере энергетики на 60 дней из-за кризисной ситуации.

"Согласно данным, предоставленным компанией Energocom, в пятницу, 27 марта, зафиксирован значительный дефицит электроэнергии в часы пик (18:00-22:00), вызванный недостаточностью имеющихся импортных мощностей. В этих условиях существует реальный риск применения временных отключений для поддержания баланса электроэнергетической системы", — заявили в правительстве.

Власти призвали жителей страны сократить потребление энергии. Они объясняют ситуацию выходом из строя магистральной линии Исакча — Вулканешты , которая обеспечивала основной импорт из Европы.

Молдавия находилась в режиме чрезвычайного положения в энергетике почти непрерывно с 2022 по 2024-й. Сейчас страна переживает новую волну экономического кризиса. В 2022-м инфляция достигла рекордных 30,2 процента. В декабре 2024 года она снизилась до семи процентов, но по итогам 2025-го вновь выросла, оказавшись на уровне 7,8.