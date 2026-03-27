08:53 27.03.2026
Интерес стран к взаимодействию с ЕАЭС будет расти, заявил Мишустин
Интерес стран к взаимодействию с ЕАЭС будет расти, заявил Мишустин
ШЫМКЕНТ, 27 мар - РИА Новости. Интерес стран к взаимодействию с Евразийским экономическим союзом будет расти, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправсовета в расширенном составе в Шымкенте.
"В числе значимых приоритетов Союза – развитие сотрудничества на внешнем контуре. Прошлый год в этом плане был продуктивным. Заключены соответствующие соглашения о свободной торговле с Индонезией, Монголией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Уверен, что интерес к взаимодействию с Союзом будет расти. И важно продолжить выстраивание взаимовыгодных и равноправных партнерств с дружественными государствами, которые настроены на конструктивную работу", - сказал Мишустин.
Он напомнил, что в конце 2025 года была утверждена "дорожная карта" по реализации декларации "Евразийский экономический путь".
"Перед нашими правительствами стоят задачи – обеспечить ее практическое выполнение. Это откроет еще больше возможностей для укрепления национальных экономик и повышения качества жизни всех граждан стран Союза", - добавил Мишустин.
Денежные купюры номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
Россия ограничила вывоз наличных рублей в ЕАЭС
25 марта, 21:26
 
