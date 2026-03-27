Минздрав не видит предпосылок для дефицита жидкого гелия для МРТ

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Предпосылок для дефицита жидкого гелия для магнитно-резонансной томографии в России нет, на рынке много его производителей, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Ранее польский врач Станислав Грудзиньский заявил РИА Новости, что кризис на Ближнем Востоке поставил под угрозу проведение магнитно-резонансной томографии (МРТ), потому что в этих медицинских аппаратах используется много жидкого гелия, а он с начала марта исчезает с рынка из-за проблем с логистикой.
"На рынке много производителей гелия, в том числе российских. Предпосылок для его дефицита нет", - сказал Кузнецов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Эскалация привела к фактической блокировке Ормузского пролива.