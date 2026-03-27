Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:54 27.03.2026
https://ria.ru/20260327/minzdrav-2083421646.html
Минздрав не видит предпосылок для дефицита жидкого гелия для МРТ
Минздрав не видит предпосылок для дефицита жидкого гелия для МРТ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151353/15/1513531517_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_a3f335b02c7e6505f29d6824c08a7a81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кузнецов: предпосылок для дефицита гелия для МРТ в России нет

© Pixabay / jarmoluk Магнитно-резонансный томограф
Магнитно-резонансный томограф - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
© Pixabay / jarmoluk
Магнитно-резонансный томограф. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Предпосылок для дефицита жидкого гелия для магнитно-резонансной томографии в России нет, на рынке много его производителей, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Ранее польский врач Станислав Грудзиньский заявил РИА Новости, что кризис на Ближнем Востоке поставил под угрозу проведение магнитно-резонансной томографии (МРТ), потому что в этих медицинских аппаратах используется много жидкого гелия, а он с начала марта исчезает с рынка из-за проблем с логистикой.
"На рынке много производителей гелия, в том числе российских. Предпосылок для его дефицита нет", - сказал Кузнецов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Эскалация привела к фактической блокировке Ормузского пролива.
Аппарат МРТ - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
Польский врач рассказал, почему кризис вокруг Ирана поставил под угрозу МРТ
Вчера, 17:14
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала