ПЯТИГОРСК, 27 мар – РИА Новости. Суд арестовал экс-замминистра энергетики Ставрополья, обвиняемую в превышении полномочий на 1 месяц и 28 суток, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.
В четверг РИА Новости сообщили в правоохранительных органах, что силовики задержали министра энергетики Ставропольского края по подозрению в превышении должностных полномочий. В ГУ МВД РФ региона сообщили, что по делу о превышении полномочий также задержан заместитель министра.
"Ленинским районным судом Ставрополя рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении П., ранее занимавшей должность заместителя министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного по пунктам "в", "г", "е" части 3 статьи 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий…) …суд избрал обвиняемой П. меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 28 суток, то есть до 24 мая 2026 года", - сообщили в пресс-службе.
Министра энергетики Ставрополья задержали ночью
26 марта, 12:01