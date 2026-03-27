Минфин США объявил об инвестициях в производство украинских БПЛА

ВАШИНГТОН, 27 мар – РИА Новости. Минфин США объявил о начале финансирования украинского оборонного сектора через совместный американо-украинский фонд по реконструкции Украины (URIF), выбрав в качестве первого получателя инвестиций компанию Sine Engineering для расширения выпуска современных дронов в стране.
"URIF сегодня объявил о том, что он одобрил свою первую инвестицию, направленную на укрепление безопасности Украины, поддержку сектора, который станет краеугольным камнем послевоенной экономики страны, и расширение доступа США и союзников к испытанным в полевых условиях передовым технологиям", - говорится в пресс-релизе минфина.
"Объединенный американо-украинский совет директоров одобрил прямые инвестиции в акционерный капитал компании Sine Engineering, занимающейся перспективными технологиями", - отмечается в релизе.
Минфин США сообщал в апреле об учреждении совместного американо-украинского инвестиционного фонда по реконструкции страны. Создание данной структуры является частью более масштабных договоренностей между двумя государствами, касающихся сферы критически важных полезных ископаемых.
