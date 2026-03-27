Минфин США объявил об инвестициях в производство украинских БПЛА

ВАШИНГТОН, 27 мар – РИА Новости. Минфин США объявил о начале финансирования украинского оборонного сектора через совместный американо-украинский фонд по реконструкции Украины (URIF), выбрав в качестве первого получателя инвестиций компанию Sine Engineering для расширения выпуска современных дронов в стране.