Выполнение гособоронзаказа идет по плану, заявил Медведев
Выполнение гособоронзаказа идет по плану, заявил Медведев - РИА Новости, 27.03.2026
Выполнение гособоронзаказа идет по плану, заявил Медведев
Выполнение гособоронзаказа идет по плану, утвержденному верховным главнокомандующим, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос РИА... РИА Новости, 27.03.2026
2026-03-27T14:17:00+03:00
2026-03-27T14:17:00+03:00
2026-03-27T14:30:00+03:00
дмитрий медведев
россия
россия
Медведев о выполнении гособоронзаказа
Медведев также ответил на вопросы о выполнении гособоронзаказа.
"Все идет, как принято говорить, по установленному плану, утвержденному Верховным главнокомандующим. Мы сумели добиться очень высоких темпов производства самых различных видов оружия, военной техники, средств поражения. Ну иначе мы просто не смогли бы воевать, потому что на стороне нашего противника воюет весь западный мир, а мы сами себя снабжаем всем. Поэтому в этом смысле пусть не волнуются. У нас с оружием все в порядке, и в случае необходимости мы его будем применять", - сказал он.
2026-03-27T14:17
дмитрий медведев, россия
Выполнение гособоронзаказа идет по плану, заявил Медведев
Медведев: выполнение гособоронзаказа идет по плану