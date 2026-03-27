Россиянам рассказали, как продлить отдых на майские праздники

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Россияне могут продлить себе майские праздники, взяв отпуск на рабочую неделю с 4 по 8 мая, и получить в общей сложности 11 выходных подряд, рассказала РИА Новости старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Чирикова.
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина сообщила РИА Новости, что в 2026 году россиян ожидают самые короткие майские праздники за последние восемь лет. Она добавила, что скоротечность майских праздников обусловлена формированием производственного календаря.
"Тем, кто хочет продлить отдых, остаётся проверенный приём: взять отпуск на рабочую неделю с 4 по 8 мая и получить 11 выходных подряд", - рассказала Чирикова.
Юрист также объяснила, что причина сокращения майских праздников в этом году заключается в механике переноса выходных.
"Перечень нерабочих праздничных дней зафиксирован в статье 112 Трудового кодекса РФ ("Нерабочие праздничные дни") и не меняется из года в год. Когда праздник выпадает на обычный выходной, нерабочий день по общему правилу переносится на ближайший рабочий. Именно так 9 мая, которое в 2026 году приходится на субботу, тянет за собой дополнительный выходной на понедельник 11 мая", - пояснила Чирикова.
Кроме того, юрист обратила внимание на особый порядок для новогодних каникул.
"Правительство РФ само распределяет совпавшие с выходными дни. Постановлением № 1466 от 24 сентября 2025 года суббота 3 января перенесена на пятницу 9 января, а воскресенье 4 января на среду 31 декабря. Дополнительные дни ушли в начало и конец года, а не удлинили майские каникулы", - заключила Чирикова.
Майские праздники в 2026 году продлятся шесть дней
4 января, 01:56