Доходы "Локомотива" от трансферов превысили миллиард рублей в 2025 году - РИА Новости Спорт, 27.03.2026
11:02 27.03.2026
Доходы "Локомотива" от трансферов превысили миллиард рублей в 2025 году
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкЭмблема "Локомотива"
Эмблема "Локомотива". Архивное фото
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Доходы московского "Локомотива" в 2025 году от трансферов превысили 1 млрд рублей, следует из финансовой отчетности футбольного клуба, которая есть в распоряжении РИА Новости.
В зимнее и летнее трансферные окна 2025 года "Локомотив" продал шесть игроков. В новые команды перебрались Марио Митай ("Аль-Иттихад", Саудовская Аравия), Илья Самошников ("Спартак"), Наир Тикнизян ("Црвена Звезда", Сербия), Тимур Сулейманов ("Ростов"), Николай Титков ("Балтика") и Тимофей Митров ("Шинник").
Как следует из отчетности, доходы "Локомотива" по трансферным контрактам и от полученных взносов солидарности в прошлом году составили 1,035 млрд рублей. Годом ранее эта сумма была выше и составляла 1,122 млрд рублей. На аренде игроков в 2025-м железнодорожники заработали 73,9 млн рублей (в 2024-м этот показатель был равен 140,6 млн рублей). В то же время расходы по игрокам в аренде в 2025 году составили 461,5 млн рублей, что на 101,5 млн рублей меньше, чем годом ранее.
Также в 2025 году "Локомотив" сократил расходы, связанные с доходами по трансферным контрактам - 418,2 млн рублей против 737,8 млн рублей годом ранее. При этом убытки прошлых лет, выявленные в 2025 году, составили 26,6 млн рублей, что более чем в пять раз превосходит показатель 2024 года (5,1 млн рублей).
Вместе с тем увеличился показатель прибыли прошлых лет, выявленной в отчетном году, - 42,5 млн рублей в 2025 году против 11,1 млн в 2024-м. Также "Локомотив" показал рост доходов от Российского футбольного союза (РФС) за участие в турнирах под эгидой организации по сравнению с 2024 годом - 102,5 млн рублей против 98,7 млн рублей.
По итогам сезона-2024/25 "Локомотив" занял шестое место в Российской премьер-лиге. В нынешнем чемпионате страны железнодорожники после 22 туров из 30 располагаются на третьей строчке, набрав 44 очка. Отставание от идущего первым "Краснодара" составляет 5 очков.
