Израильская авиация нанесла удар по жилому дому на юге Ливана

БЕЙРУТ, 27 марта — РИА Новости. Израильская боевая авиация нанесла удар по жилому дому в поселении Саксакия рядом с городом Сайда на юге Ливана, передает корреспондент РИА Новости.

Еще один удар с интервалом в несколько минут был нанесён по другому зданию в поселении Сарафанд, расположенном рядом с Саксакией.

Прибывшие на место жители Саксакии рассказали РИА Новости, что в доме находились несколько семей из числа тех, кто покинул свои дома на юге Ливана . Были ли люди в здании в момент удара, пока неизвестно.

Населённые пункты Сарафанд и Саксакия находятся севернее реки Литани и не входят в зону, ранее обозначенную израильской армией как район боевых действий, который проходит по реке Литани и охватывает южный регион страны.