Израильская авиация нанесла удар по жилому дому на юге Ливана

БЕЙРУТ, 27 марта — РИА Новости. Израильская боевая авиация нанесла удар по жилому дому в поселении Саксакия рядом с городом Сайда на юге Ливана, передает корреспондент РИА Новости.
Еще один удар с интервалом в несколько минут был нанесён по другому зданию в поселении Сарафанд, расположенном рядом с Саксакией.
Прибывшие на место жители Саксакии рассказали РИА Новости, что в доме находились несколько семей из числа тех, кто покинул свои дома на юге Ливана. Были ли люди в здании в момент удара, пока неизвестно.
Населённые пункты Сарафанд и Саксакия находятся севернее реки Литани и не входят в зону, ранее обозначенную израильской армией как район боевых действий, который проходит по реке Литани и охватывает южный регион страны.
Эскалация между Израилем и "Хезболлах" началась в ночь на 2 марта 2026 года, когда ливанское движение возобновило ракетные атаки по израильской территории на фоне резкого обострения региональной обстановки. В ответ Израиль приступил к масштабным ударам по Ливану, включая южные районы страны, долину Бекаа и пригороды Бейрута. 16 марта израильская армия официально объявила о начале наземной операции на юге Ливана.
