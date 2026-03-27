Врачи предупредили о последствиях курения для репродуктивного здоровья

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Курение повышает риск бесплодия в 1,6 раза, следует из методических рекомендаций по диспансеризации мужчин и женщин репродуктивного возраста, которые изучило РИА Новости.

Документ утвержден министерством здравоохранения России в феврале 2026 года. В нем говорится, что в период планирования и подготовки к беременности противопоказано курение (в том числе пассивное), потребление алкоголя, наркотиков, так как они оказывают токсическое действие на организм.