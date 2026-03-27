КСИР выпустил предупреждение после атак США и Израиля на промпредприятия

ТЕГЕРАН, 27 мар - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) выпустил предупреждение после того, как иранские промышленные объекты атаковали США и Израиль.
Агентство Fars в пятницу передало об атаках США и Израиля на металлургические заводы в Исфахане и Хузестане, а также на тяжеловодный исследовательский реактор в Хондабе. Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ), в свою очередь, сообщила об атаке на завод по производству уранового концентрата в Эрдекане.
"Американо-сионистский противник, несмотря на все предыдущие предупреждения о необходимости воздержаться от нападения на промышленность Ирана, сегодня атаковал промышленные центры Ирана", - говорится в заявлении КСИР, опубликованном гостелерадиокомпанией ИРИ.
Корпус стражей исламской революции заявил, что иранские военные сейчас заняты атаками "возмездия", в связи с чем Тегеран призывает покинуть промышленные предприятия на Ближнем Востоке, акционерами которых выступают США, а также предприятия тяжелой промышленности Израиля.
Агентство Mehr опубликовало список из шести объектов, которые Иран планирует атаковать: предприятия Qatar Steel в Катаре, Foulath в Бахрейне, United Steel Industrial Co в Кувейте, Yehuda Steel в Израиле, Emirates Steel Arkan в ОАЭ, а также Hadeed в Саудовской Аравии.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта - 28 февраля - под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер, аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения - уже более 1,3 тысячи гражданских, более 20 тысяч были ранены.