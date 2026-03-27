КСИР развернул несколько контейнеровозов в Ормузском проливе

ТЕГЕРАН, 27 мар - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана отреагировал на слова президента США Дональда Трампа о "подарке", сообщив, что развернул несколько контейнеровозов в Ормузском проливе, а проход судов, которые направляются из и в сторону портов союзников "противника", запрещен.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Ормузский пролив будет открыт для судоходства. Он также заявил, что "подарком" от Ирана стало разрешение на проход десяти танкеров через Ормузский пролив.
"Сегодня утром после лживых заявлений президента США об открытии Ормузского пролива контейнеровозы из разных стран направились в сторону определенного коридора для передвижения судов, имеющих разрешение, после предупреждения военно-морских сил КСИР их развернули", - говорится в заявлении, которое опубликовало агентство Fars.
Корпус стражей заявил, что Ормузский пролив "закрыт", поэтому КСИР будет жестко противодействовать передвижению через этот маршрут. "Передвижение любого рода суда из и в сторону портов союзников и сторонников американо-израильского противника через любой коридор запрещено", - добавили в КСИР.
При этом ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран разрешил судам из дружественных стран, в том числе из России, проход через Ормузский пролив.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Иран. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо.