Работы конкурса Стенина представили в Кейптауне

КЕЙПТАУН, 27 мар — РИА Новости. Снимки победителей и призеров конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина разных лет вошли в экспозицию Выставки джазовой фотографии, приуроченной к международному фестивалю джаза, который проходит в южноафриканском Кейптауне 27–28 марта 2026 года.

Выставка развернулась в галерее Youngblood Gallery — динамичном и оживленном художественном пространстве, расположенном в самом центре города. Организаторами проекта выступили Медиагруппа Independent Media и информационное агентство ANA, традиционно поддерживающие конкурс Андрея Стенина в качестве информационных партнеров.

© Фото : Арманд Хью/Independent Media Фотографии призеров конкурса Андрея Стенина представлены на выставке Международного джазового фестиваля в Кейптауне

Исполнительный председатель Independent Media доктор Икбаль Сурве отметил:

"Конкурс Андрея Стенина стал важной вехой в мире фотожурналистики, открывая зрителям новые имена и рассказывая честные истории. Мы рады, что в дни фестиваля работы прошлых лет снова представлены публике в Кейптауне. Фотография, как и музыка, способна говорить с сердцем, и эта выставка — лучшее тому подтверждение".