Конгрессвумен Луна провела экскурсию по Капитолию для депутатов Госдумы - РИА Новости, 27.03.2026
03:42 27.03.2026 (обновлено: 08:30 27.03.2026)
Конгрессвумен Луна провела экскурсию по Капитолию для депутатов Госдумы
В мире, США, Россия, Москва, Анна Паулина Луна, Вячеслав Никонов, Инга Юмашева, Госдума РФ

Конгрессвумен Луна провела экскурсию по Капитолию для депутатов Госдумы

ВАШИНГТОН, 27 мар – РИА Новости. Конгрессвумен США Анна Паулина Луна провела экскурсию по Капитолию для депутатов Госдумы РФ.
Видео опубликовала в соцсети Х журналистка издания Hill Лора Келли. На кадрах запечатлена российская делегация, осматривающая залы Капитолия. Некоторые российские депутаты делали фото.
Конгрессвумен Луна назвала встречу делегации Госдумы с конгрессом шагом к диалогу - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
Луна назвала встречу делегации Госдумы с конгрессом шагом к диалогу
26 марта, 19:58
Ранее первый зампред думского комитета по международным делам Вячеслав Никонов в ответ на вопрос РИА Новости сообщил, что делегация РФ сегодня планирует посетить конгресс США, где ожидает встречи с представителями как Республиканской, так и Демократической партий.
Это первая поездка депутатов Госдумы в США за последние годы. В 2014 году были приостановлены межпарламентские связи со странами, которые ввели санкции против РФ. В 2017 году планировавшийся визит российских законодателей был отменен после того, как американские власти сняли флаги РФ с закрытых дипломатических объектов. В 2018 году Москву посещала группа американских конгрессменов. В 2019 году депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую на форум "Диалог Форт-Росс", час допрашивали в аэропорту Нью-Йорка. После этого российские парламентарии отказались от поездок в США.
Руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий ожидает начало встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
Слуцкий рассказал, кто пригласил делегацию депутатов Госдумы в США
26 марта, 18:36
 
