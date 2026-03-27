Кризис вокруг Ирана не угрожает турниру претендентов, считает гроссмейстер

ВАШИНГТОН, 27 мар - РИА Новости. Конфликт на Ближнем Востоке не отразится на безопасности турнира претендентов на матч за шахматную корону, который стартует в субботу на Кипре, заявил в интервью РИА Новости советский и американский гроссмейстер Лев Альбурт.

"Я не думаю, что есть большой риск", - сказал Альбурт, комментируя угрозы безопасности для проведения турнира на фоне ситуации на Ближнем Востоке.

Альбурт выразил уверенность, что на Кипре будет безопасно. Он также обратил внимание, что перенести соревнования в другое место в последний момент будет непросто.

"Конечно, заботиться о безопасности - дело самих игроков, но если бы я был одним из них, у меня не возникло бы с этим никаких проблем", - сказал гроссмейстер.

Альбурт эмигрировал из СССР США в 1979 году. Он дважды становился бронзовым призером шахматных Олимпиад в составе американской сборной в 1980 и 1982 годах. Кроме того, его включили в Зал славы американской Федерации шахмат.