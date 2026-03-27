Кризис вокруг Ирана не угрожает турниру претендентов, считает гроссмейстер
16:30 27.03.2026
Кризис вокруг Ирана не угрожает турниру претендентов, считает гроссмейстер
Конфликт на Ближнем Востоке не отразится на безопасности турнира претендентов на матч за шахматную корону, который стартует в субботу на Кипре, заявил в... РИА Новости Спорт, 27.03.2026
Кризис вокруг Ирана не угрожает турниру претендентов, считает гроссмейстер

Альбурт: конфликт на Ближнем Востоке не угрожает турниру претендентов на Кипре

ВАШИНГТОН, 27 мар - РИА Новости. Конфликт на Ближнем Востоке не отразится на безопасности турнира претендентов на матч за шахматную корону, который стартует в субботу на Кипре, заявил в интервью РИА Новости советский и американский гроссмейстер Лев Альбурт.
Индийская шахматистка Хампи Конеру 22 марта сообщила, что снялась с соревнований по соображениям безопасности из-за событий на Ближнем Востоке. На турнире ее заменит украинка Анна Музычук.
"Я не думаю, что есть большой риск", - сказал Альбурт, комментируя угрозы безопасности для проведения турнира на фоне ситуации на Ближнем Востоке.
Альбурт выразил уверенность, что на Кипре будет безопасно. Он также обратил внимание, что перенести соревнования в другое место в последний момент будет непросто.
"Конечно, заботиться о безопасности - дело самих игроков, но если бы я был одним из них, у меня не возникло бы с этим никаких проблем", - сказал гроссмейстер.
Альбурт эмигрировал из СССР в США в 1979 году. Он дважды становился бронзовым призером шахматных Олимпиад в составе американской сборной в 1980 и 1982 годах. Кроме того, его включили в Зал славы американской Федерации шахмат.
США и Израиль 28 февраля этого года начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Турнир претендентов пройдет с 28 марта по 16 апреля на Кипре. В нем примут участие 16 шахматистов: по восемь мужчин и женщин, включая россиян Андрея Есипенко, Александру Горячкину и Екатерину Лагно, которые поборются за право сыграть с действующими чемпионами мира: индусом Гукешем Доммараджу и китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.
