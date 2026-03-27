Конференция "Инфраструктура для жизни — взгляд в будущее" прошла в НИУ МГСУ

МОСКВА, 27 мар - Пресс-служба НИУ "Московский государственный строительный университет". В НИУ МГСУ с 25 по 26 марта 2026 года прошла конференция, посвященная развитию городской среды, жилищно-коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры будущего.

Организаторами мероприятия выступили Минстрой России и НИУ МГСУ. В течение двух дней участники обсуждали ключевые проекты и практические решения, направленные на модернизацию систем водоснабжения и водоотведения, обновление сетей теплоснабжения, цифровизацию управления коммунальными ресурсами, а также кадровое обеспечение отрасли ЖКХ.

Особое внимание на конференции было уделено реализации национальных проектов, в том числе "Инфраструктура для жизни" и "Кадры". Обсуждались конкретные инициативы по формированию в их рамках комфортной городской среды, комплексному благоустройству кварталов и внедрению новых инженерных решений. Представители Минстроя России и профильных ведомств делились опытом внедрения проектов по реконструкции магистральных сетей с применением информационных технологий и систем мониторинга, а также технологиями энергосбережения для объектов коммунального хозяйства.

В своем выступлении замминистра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько, которого цитирует сайт ведомства, подчеркнул, что в соответствии с указом президента к 2030 году перед отраслью поставлены масштабные задачи и ни одна из них не может быть решена без квалифицированных кадров. В сфере ЖКХ занято порядка 2,5 миллионов человек, система подготовки кадров включает более 270 вузов и свыше 1,5 тысяч профессиональных образовательных организаций. Однако, несмотря на эти показатели, сегодня потребность в кадрах оценивается в 150 тысяч человек, причем порядка 80% приходится на рабочие специальности – электрогазосварщиков, слесарей аварийно-восстановительных работ, операторов котельных, слесарей по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

Для решения этих задач Минстроем России совместно с учебными заведениями и отраслевым сообществом реализуется комплекс мер, направленных на восполнение кадровой потребности. Утверждена Концепция подготовки кадров для строительной отрасли и ЖКХ до 2035 года и план ее реализации, включающий более 30 мероприятий. С октября 2025 года мероприятия по развитию кадрового потенциала включены в национальный проект "Инфраструктура для жизни".

В работе конференции приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, отраслевых ассоциаций, научных центров и крупных коммунальных предприятий. В выступлениях прозвучали примеры успешной интеграции технологических решений — от автоматизированных диспетчерских систем для управления сетями до внедрения цифровых платформ управления объектами инфраструктуры.

В заключение пленарного заседания также выступил ректор Московского государственного строительного университета (НИУ МГСУ) Павел Акимов. "Сегодня особенно важно раннее профессиональное ориентирование и развитие целевого обучения. В НИУ МГСУ мы последовательно расширяем образовательные программы и сохраняем единое фундаментальное ядро подготовки, что позволяет эффективно развивать профильные направления — от водоснабжения до городской инфраструктуры — и готовить востребованных специалистов для отрасли ЖКХ", - сказал он.

Конференция прошла в формате тематических сессий и экспертных дискуссий, по итогам которых будут сформированы практические предложения, направленные на развитие отрасли и совершенствование системы подготовки кадров. Ожидается, что выработанные решения станут основой для дальнейшего укрепления кадрового потенциала и устойчивого развития инженерной инфраструктуры в стране.