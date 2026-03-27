12:48 27.03.2026
Матч между сборными России и США не повлияет на допуск, считает Колосков
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков. Архивное фото
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков. Архивное фото
КРАСНОДАР, 27 мар – РИА Новости, Вероника Жеребцова. Возможное проведение футбольного матча между сборными России и США никак не повлияет на допуск россиян до международных соревнований, заявил РИА Новости почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.
Делегация депутатов Госдумы в четверг провела переговоры с членами конгресса США. Участвующая в переговорах депутат Госдумы Светлана Журова сообщила РИА Новости, что в числе прочих вопросов обсуждалось возможное проведение матчей между сборными России и США.
"Матч между сборными России и США никакого отношения не имеет к вопросам допуска к международным соревнованиям. Важно одно: причина, по которой нам запретили играть - специальная военная операция. Пока она идет, с кем бы мы ни играли, что бы мы ни делали, ничего не изменится. Как только закончится операция, нас сразу же вернут в международный календарь", - сказал Колосков.
Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.
Футбольный мяч на поле
Стало известно, кто исполнит российский гимн перед матчем со сборной Мали
