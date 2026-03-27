История Ростральных колонн Санкт-Петербурга

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Две Ростральные колонны стоят на Стрелке Васильевского острова уже два столетия. Днем они служат архитектурным символом Санкт-Петербурга, привлекая туристов со всего мира. Но когда наступает ночь праздника, колонны преображаются.

В чем главный секрет этих колонн?

История маяков в центре города

Когда в 1810 году были построены Ростральные колонны высотой более 30 метров, они выполняли практическую функцию — служили маяками для навигации судов на Неве.

На вершине каждой колонны располагалась двухметровая чаша, украшенная головами баранов. В нее заливали конопляное масло высочайшего качества.

Каждый вечер смотритель поднимался по винтовой лестнице из 132 ступеней, неся с собой факел. На вершине он зажигал огонь, который должен был гореть всю ночь, указывая путь кораблям в условиях плохой видимости.

Переход к газовому топливу: слияние эпох

В середине XX века система была модернизирована. Через всю Ростральную колонну пустили газопровод, заменив конопляное масло на природный газ. Это решение позволило автоматизировать процесс и снизить затраты на содержание.

Объем газа, необходимый для функционирования одной колонны при разжигании огней, составляет количество, эквивалентное потреблению десяти многоквартирных домов. Природный газ подается в чашу, сгорает в ней, создавая пламя высотой до пяти метров.

Современная система управления и техническое обслуживание

В настоящее время Ростральные колонны относятся к памятникам культурного наследия. Их огни зажигаются при проведении значимых городских событий, включая праздник выпускников "Алые паруса". Розжиг осуществляется автоматически, с помощью электрической искры, что исключает риски.

Процесс включения огней требует координации работы четырех специалистов, одновременно контролирующих различные параметры: давление газа, стабильность пламени, функционирование клапанов. Особые сложности возникают при неблагоприятных метеорологических условиях.