09:54 27.03.2026
"Хезболла" заявила о проведении 94 операций против Израиля за сутки
"Хезболла" заявила о проведении 94 операций против Израиля за сутки
Ливанское движение "Хезболлах" заявило о проведении 94 боевых операций против Израиля в четверг, сообщает пресс-служба движения. РИА Новости, 27.03.2026
Бойцы ливанского движения "Хезболлах" нанесли ракетные удары. Архивное фото
БЕЙРУТ, 27 мар - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" заявило о проведении 94 боевых операций против Израиля в четверг, сообщает пресс-служба движения.
"Бойцы исламского сопротивления в 23.40 (00.40 мск) в четверг нанесли ракетный удар по скоплению солдат и техники израильской армии на позиции Мискав-Ам", - говорится в последнем опубликованном заявлении движения.
По данным отчетов, в четверг шиитское сопротивление предотвратило 46 попыток продвижения армии Израиля вглубь территории Ливана, 28 раз были атакованы израильские города и поселения ракетами и беспилотниками. Также под удары десять раз попали штабы армии Израиля, были атакованы 9 опорных пунктов на границе, нанесен удар по казармам армии Израиля близь границы.
Кроме того, в течение суток были выведены из строя 29 танков "Меркава" и атакованы два артиллерийских расчета, уточняется в заявлении.
Эскалация между Израилем и "Хезболлах" началась в ночь на 2 марта 2026 года, когда ливанское движение возобновило ракетные атаки по израильской территории на фоне резкого обострения региональной обстановки. В ответ Израиль приступил к масштабным ударам по Ливану, включая южные районы страны, долину Бекаа и пригороды Бейрута. 16 марта израильская армия официально объявила о начале наземной операции на юге Ливана.
