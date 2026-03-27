"Хезболла" заявила о проведении 94 операций против Израиля за сутки

БЕЙРУТ, 27 мар - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" заявило о проведении 94 боевых операций против Израиля в четверг, сообщает пресс-служба движения.

"Бойцы исламского сопротивления в 23.40 (00.40 мск) в четверг нанесли ракетный удар по скоплению солдат и техники израильской армии на позиции Мискав-Ам", - говорится в последнем опубликованном заявлении движения.

По данным отчетов, в четверг шиитское сопротивление предотвратило 46 попыток продвижения армии Израиля вглубь территории Ливана , 28 раз были атакованы израильские города и поселения ракетами и беспилотниками. Также под удары десять раз попали штабы армии Израиля, были атакованы 9 опорных пунктов на границе, нанесен удар по казармам армии Израиля близь границы.

Кроме того, в течение суток были выведены из строя 29 танков "Меркава" и атакованы два артиллерийских расчета, уточняется в заявлении.