Карпин поддержал идею еще одного матча сборной России против Никарагуа

КРАСНОДАР, 27 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил журналистам, что был бы не против организации еще одного товарищеского матча против команды Никарагуа.
В пятницу сборная России на стадионе в Краснодаре обыграла команду Никарагуа в товарищеском матче со счетом 3:1. После игры главный тренер сборной Никарагуа Отониэль Оливас выразил надежду на проведение еще одного матча с российской командой.
