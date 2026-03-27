Карпин поддержал идею еще одного матча сборной России против Никарагуа

КРАСНОДАР, 27 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил журналистам, что был бы не против организации еще одного товарищеского матча против команды Никарагуа.

В пятницу сборная России на стадионе в Краснодаре обыграла команду Никарагуа в товарищеском матче со счетом 3:1. После игры главный тренер сборной Никарагуа Отониэль Оливас выразил надежду на проведение еще одного матча с российской командой.

"Мы готовы на все. Если найдется время и возможность", - сказал Карпин на пресс-конференции.

31 марта в Санкт-Петербурге сборная России сыграет против команды Мали.