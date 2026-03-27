Женщина и ее ребенок умерли при родах в больнице на Камчатке

П.-КАМЧАТСКИЙ, 27 мар – РИА Новости. В Усть-Камчатской районной больнице во время родов погибли 25-летняя женщина и ребенок, сообщили в министерстве здравоохранения Камчатского края.

« "Женщина 25 лет скончалась в Усть-Камчатской районной больнице во время родов на 26-й недели беременности… Ребенок также погиб", — проинформировал минздрав в Telegram

В министерстве подчеркнули, что пациентка прибыла в медучреждение по "скорой" с открывшимся кровотечением, на момент передачи медикам потеряла уже достаточно много крови.

По данным минздрава, в больницу выехал министр здравоохранения региона Александр Нохрин. Будет дана оценка качества оказанной медицинской помощи, детально изучены причины произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.