Певец Аль Бано сделал неожиданное заявление о Путине и Италии

РИМ, 27 мар — РИА Новости. Итальянский певец Аль Бано заявил, что ярким примером глубоких связей между Италией и Россией является дружба между российским президентом Владимиром Путиным и бывшим премьером Италии Сильвио Берлускони, скончавшимся в 2023 году.
В интервью РИА Новости, приуроченном к трем апрельским концертам в России, артист подчеркнул, что между двумя странами исторически сложились особые отношения, основанные на взаимной симпатии и культурной близости.
"Я абсолютно убежден, что русские и итальянцы испытывают взаимную любовь, которая прослеживается на протяжении всей истории этих двух замечательных стран", — сказал он.
Певец напомнил о визитах в Италию ряда российских и советских лидеров, в том числе Михаила Горбачева и Владимира Путина, отметив, что подобные поездки сопровождались атмосферой уважения и тепла.
"Я очень хорошо помню прекрасную дружбу между Берлускони и Путиным. Как можно оставаться равнодушным к таким жестам, таким проявлениям гуманности, таким актам солидарности между двумя людьми? Конечно, всегда найдутся те, кто сеет раздор, к сожалению, они существуют, но любовь между Россией и Италией всегда была удивительной", — заявил Аль Бано.
Итальянский певец Альбано Карризи, известный всему миру как Аль Бано, в апреле даст концерты в России: 18 апреля он выступит в Москве, 21 апреля — в Новосибирске и 23 апреля — во Владивостоке. Аль Бано обрел мировую славу в 1980-е. Песни Felicità, Sharazan, Sempre sempre, Ci sarà и многие другие стали настоящим отражением эпохи и подарили исполнителю миллионы поклонников по всему миру.