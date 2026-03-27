Сборная Италии вышла в финал стыкового турнира за выход на ЧМ-2026
00:48 27.03.2026 (обновлено: 00:49 27.03.2026)
https://ria.ru/20260327/italiya--2083173262.html
Сборная Италии вышла в финал стыкового турнира за выход на ЧМ-2026
Сборная Италии вышла в финал стыкового турнира за выход на ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 27.03.2026
Сборная Италии вышла в финал стыкового турнира за выход на ЧМ-2026
Футболисты сборной Италии обыграли команду Северной Ирландии в полуфинале стыкового турнира европейской квалификации чемпионата мира 2026 года, который пройдет... РИА Новости Спорт, 27.03.2026
футбол
спорт
сандро тонали
мойзе кин
дженнаро гаттузо
чемпионат мира по футболу 2026
италия
северная ирландия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1b/2083171015_0:32:1080:640_1920x0_80_0_0_4b3fce46cca7290d9e4776bfd7a8217b.jpg
https://ria.ru/20260327/ukraina-2083173063.html
спорт, сандро тонали, мойзе кин, дженнаро гаттузо, чемпионат мира по футболу 2026, италия, северная ирландия
Футбол, Спорт, Сандро Тонали, Мойзе Кин, Дженнаро Гаттузо, Чемпионат мира по футболу 2026, Италия, Северная Ирландия
Сборная Италии вышла в финал стыкового турнира за выход на ЧМ-2026

Сборная Италии вышла в финал стыкового турнира за выход на чемпионат мира

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Футболисты сборной Италии обыграли команду Северной Ирландии в полуфинале стыкового турнира европейской квалификации чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде.
Встреча пути А прошла в Бергамо и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Голы забили Сандро Тонали (56-я минута) и Мойзе Кин (80).
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 2-ой раунд
26 марта 2026 • начало в 22:45
Завершен
Италия
2 : 0
Северная Ирландия
56‎’‎ • Сандро Тонали
80‎’‎ • Мойзе Кин
(Сандро Тонали)
Календарь Турнирная таблица История встреч
В финальном матче "стыков" за выход на чемпионат мира команда Дженнаро Гаттузо 31 марта встретится с победителем матча между сборными Уэльса и Боснии и Герцеговины.
В другом матче сборная Косова в пути С победила команду Словакии (4:3), в финале стыкового раунда коллектив встретится против турок.
Чемпионат мира 2026 года по футболу впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех государств: США, Мексики и Канады. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.
Сборная Украины пропустит пятый ЧМ по футболу подряд
ФутболСпортСандро ТоналиМойзе КинДженнаро ГаттузоЧемпионат мира по футболу 2026ИталияСеверная Ирландия
 
