Сборная Италии вышла в финал стыкового турнира за выход на ЧМ-2026

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Футболисты сборной Италии обыграли команду Северной Ирландии в полуфинале стыкового турнира европейской квалификации чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде.

Встреча пути А прошла в Бергамо и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Голы забили Сандро Тонали (56-я минута) и Мойзе Кин (80).

В финальном матче "стыков" за выход на чемпионат мира команда Дженнаро Гаттузо 31 марта встретится с победителем матча между сборными Уэльса и Боснии и Герцеговины.

В другом матче сборная Косова в пути С победила команду Словакии (4:3), в финале стыкового раунда коллектив встретится против турок.