"Мы попали". Произошедшее в Иране вызвало панику в США - РИА Новости, 27.03.2026
22:51 27.03.2026
"Мы попали". Произошедшее в Иране вызвало панику в США
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. США и Израиль рассчитывали на быструю операцию против Ирана, однако их план провалился, заявил в эфире YouTube-канала Гленна Диесена американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
"Запад, Соединенные Штаты и Израиль, начали эту операцию, полагая, что смогут использовать стратегию "шока и трепета", основанную на обезглавливании. Мы обезглавим режим, мы шокируем иранцев, люди выйдут на улицы, <…> и мы добьемся всех своих целей. Это была основная стратегия", — заявил он.
По мнению эксперта, для осуществления такого плана была необходима быстрая и решительная победа. Как отметил Миршаймер, такая стратегия была обречена на провал с самого начала.
"Мы попали в затяжной конфликт <…>. Я думаю, многие не до конца осознают это, но в затяжной борьбе почти все козыри в руках иранцев. Во-первых, у Трампа нет хорошей стратегии завершения конфликта. А если он пойдет по пути эскалации, <…> Тегеран обладает преимуществом на каждом этапе", — отметил он.
Как подчеркнул аналитик, Иран имеет огромное влияние на международную экономику, он также может использовать как рычаг давления страны Персидского залива или атаки по территории Израиля.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против Исламской Республики Иран идет с 28 февраля. Все это время противники обмениваются ударами.
В понедельник Дональд Трамп заявил, что стороны якобы договорились о перемирии, поэтому он поручил на пять дней приостановить атаки на объекты энергетики в ИРИ. В Тегеране же говорят, что никаких переговоров не было. По словам председателя парламента Ирана Мохаммад-Багера Галибафа, президент США распространяет фейки для манипулирования рынками.
Накануне газета New York Times со ссылкой на неназванных чиновников сообщила, что Вашингтон якобы передал Тегерану план из 15 пунктов по урегулированию конфликта. Среди них — отказ Ирана от ядерной программы и поддержки прокси в других странах, открытие Ормузского пролива и ограничение количества и дальности полета ракет. Взамен Штаты предлагают снятие санкций и помощь в развитии мирного атома — в частности, на АЭС "Бушер".
