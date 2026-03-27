20:33 27.03.2026
В Иране заявили, что будут рады наземному вторжению США на остров Харк
Малеки: Иран будет приветствовать наземное вторжение США на остров Харк

ТЕГЕРАН, 27 мар - РИА Новости. Иран готов к наземному вторжению США на остров Харк и будет только приветствовать подобные шаги со стороны Вашингтона, заявил РИА Новости член комитета национальной безопасности и внешней политики Меджлиса (парламента Ирана) Федахосейн Малеки.
В ближайшие выходные в район Персидского залива должны прибыть несколько десантных кораблей ВМС США с подразделениями морской пехоты общей численностью порядка 5-7 тысяч человек. Обсуждается и вопрос о направлении в этот район бригады из состава 82-й воздушно-десантной дивизии. Общая численность американского экспедиционного корпуса может составить порядка 10-12 тысяч военных.
"Если США захотят разместить свои войска на острове Харк, то мы будем только приветствовать это. Американцы проиграли нам в небе и море - проиграют и на земле, только с большим треском", - сказал РИА Новости Малеки.
На острове Харк расположены крупнейшие нефтяные резервуары Ирана. Это главный узел экспорта "черного золота" страны в северной части Персидского залива.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
