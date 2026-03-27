В Иране заявили, что будут рады наземному вторжению США на остров Харк

ТЕГЕРАН, 27 мар - РИА Новости. Иран готов к наземному вторжению США на остров Харк и будет только приветствовать подобные шаги со стороны Вашингтона, заявил РИА Новости член комитета национальной безопасности и внешней политики Меджлиса (парламента Ирана) Федахосейн Малеки.