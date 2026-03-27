17:51 27.03.2026 (обновлено: 20:38 27.03.2026)
"Огромный ущерб". Неожиданный шаг Ирана ужаснул США
"Огромный ущерб". Неожиданный шаг Ирана ужаснул США
Иран продолжает наносить огромный ущерб противникам, несмотря на разговоры о его якобы поражении, пишет американский журнал The National Interest. РИА Новости, 27.03.2026
В мире, Израиль, Иран, США, Дональд Трамп, Мохаммад-Багер Галибаф, Бушерская АЭС, Военная операция США и Израиля против Ирана
© REUTERS / Dylan MartinezИранская ракета
Иранская ракета. Архивное фото
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Иран продолжает наносить огромный ущерб противникам, несмотря на разговоры о его якобы поражении, пишет американский журнал The National Interest.
"Для страны, которая, как говорят, "разгромлена", Иран, похоже, наносит огромный ущерб. Несколько американских военных баз в регионе Персидского залива непригодны для проживания. Противовоздушная оборона Израиля оказалась неэффективной", — говорится в публикации.
"Серьезные потери". Произошедшее в Иране вызвало панику на Западе
Вчера, 15:07
В то же время нехватка топлива в Азии и рост цен на энергоносители в Европе означают, что США все чаще воспринимают как безрассудного хищника, а не как надежного союзника, подчеркивается в материале.
"Сейчас Трамп, по всей видимости, собирает силы для проведения операции по захвату острова Харк. Это преподносится как "последний удар". Однако будет ли это окончательным решением — это уже другой вопрос", — резюмируется в статье.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против Исламской Республики Иран идет с 28 февраля. Все это время противники обмениваются ударами.
В понедельник Дональд Трамп заявил, что стороны якобы договорились о перемирии, поэтому он поручил на пять дней приостановить атаки на объекты энергетики в ИРИ. В Тегеране же говорят, что никаких переговоров не было. По словам председателя парламента Ирана Мохаммад-Багера Галибафа, президент США распространяет фейки для манипулирования рынками.
Накануне газета New York Times со ссылкой на неназванных чиновников сообщила, что Вашингтон якобы передал Тегерану план из 15 пунктов по урегулированию конфликта. Среди них — отказ Ирана от ядерной программы и поддержки прокси в других странах, открытие Ормузского пролива и ограничение количества и дальности полета ракет. Взамен Штаты предлагают снятие санкций и помощь в развитии мирного атома — в частности, на АЭС "Бушер".
"Настоящий шок". Заявление Путина об Иране поразило журналиста
26 марта, 17:10
 
