МИД Ирана намерен привлечь Израиль к ответственности за гибель дипломатов

ТЕГЕРАН, 27 мар - РИА Новости. Тегеран намерен привлечь Израиль к ответственности за гибель иранских дипломатов в Ливане, заявило министерство иностранных дел Ирана.

МИД Ирана уточнил, что всего погибших иранских дипломатов шесть. Имена четырех из них озвучивал Иравани, о двух других ранее не сообщалось.