МИД Ирана намерен привлечь Израиль к ответственности за гибель дипломатов

ТЕГЕРАН, 27 мар - РИА Новости. Тегеран намерен привлечь Израиль к ответственности за гибель иранских дипломатов в Ливане, заявило министерство иностранных дел Ирана.
Ранее постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани заявил, что четверо иранских дипломатов погибли при израильской атаке по Бейруту 8 марта, и назвал это военным преступлением.
МИД Ирана уточнил, что всего погибших иранских дипломатов шесть. Имена четырех из них озвучивал Иравани, о двух других ранее не сообщалось.
"МИД Ирана задействует все международно-правовые возможности для привлечения к ответу сионистский режим (Израиль - ред.) за это преступление", - говорится в заявлении.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация между Израилем и ливанским движением "Хезболлах" началась в ночь на 2 марта 2026 года, когда движение возобновило ракетные атаки по израильской территории на фоне резкого обострения региональной обстановки. В ответ Израиль приступил к масштабным ударам по Ливану. 16 марта израильская армия официально объявила о начале наземной операции на юге Ливана.