Эксперт объяснил, почему соседи Ирана не вступают в коалицию с Израилем
Эксперт объяснил, почему соседи Ирана не вступают в коалицию с Израилем - РИА Новости, 27.03.2026
Эксперт объяснил, почему соседи Ирана не вступают в коалицию с Израилем
Страны Персидского залива и ближайшие соседи Ирана не вступают в коалицию с Израилем поскольку считают, что противостояние с Тегераном не в их интересах, также... РИА Новости, 27.03.2026
2026-03-27T17:40:00+03:00
2026-03-27T17:40:00+03:00
2026-03-27T17:40:00+03:00
израиль
иран
персидский залив
в мире, израиль, иран, персидский залив, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Иран, Персидский залив, Военная операция США и Израиля против Ирана
Эксперт объяснил, почему соседи Ирана не вступают в коалицию с Израилем
Клинцевич: соседи Ирана считают, что конфликт может навредить их инфраструктуре
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Страны Персидского залива и ближайшие соседи Ирана не вступают в коалицию с Израилем поскольку считают, что противостояние с Тегераном не в их интересах, также оно может поставить под удар инфраструктуру на территории ближневосточных государств, таким мнением поделился с РИА Новости глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.
По его мнению, существует несколько причин, которые не позволяют мусульманским государствам на Ближнем Востоке
напрямую выступить на стороне Израиля
. Во-первых, страны Персидского залива
понимают, что противостояние Ирана
и Израиля - это не их конфликт. Вторая причина заключается в том, что прямое выступление против Ирана гарантированно подставит под угрозу не только уже пострадавшие американские базы на территории стран Залива, но саму инфраструктуру государств в регионе.
"Самый главный фактор - это Израиль, точнее коалиция Израиля и США
. Если исламские монархии станут в один строй с Израилем, то их не поймут собственные граждане, поэтому этот фактор является очень сильно сдерживающим. Мусульманский мир весь как один, конечно, мягко говоря, недоволен действиями Израиля", - отметил Клинцевич.
Он добавил, что многие решения Израиля вызвали негодование среди мусульманских стран, поэтому вряд ли страны Залива захотят выступить против единоверцев.
"Это фактически предать, поэтому этот фактор очень сильно сдерживающий, честно говоря, я не думаю, что страны Персидского залива пойдут на такое", - сказал военный эксперт.
Клинцевич считает, что есть вероятность того, что какие-то группы согласятся воевать на стороне Израиля за деньги, но не самодостаточные государства.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон
и Тель-Авив
объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.