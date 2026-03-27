Рейтинг@Mail.ru
Эксперт объяснил, почему соседи Ирана не вступают в коалицию с Израилем - РИА Новости, 27.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:40 27.03.2026
https://ria.ru/20260327/iran-2083357096.html
Эксперт объяснил, почему соседи Ирана не вступают в коалицию с Израилем
Эксперт объяснил, почему соседи Ирана не вступают в коалицию с Израилем - РИА Новости, 27.03.2026
Эксперт объяснил, почему соседи Ирана не вступают в коалицию с Израилем
Страны Персидского залива и ближайшие соседи Ирана не вступают в коалицию с Израилем поскольку считают, что противостояние с Тегераном не в их интересах, также... РИА Новости, 27.03.2026
2026-03-27T17:40:00+03:00
2026-03-27T17:40:00+03:00
в мире
израиль
иран
персидский залив
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152601/37/1526013730_0:140:3147:1910_1920x0_80_0_0_fdde75a8daad766318ddb29bf6e617bf.jpg
израиль
иран
персидский залив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152601/37/1526013730_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_7339acb0c437b608eba5a8d86526b692.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, иран, персидский залив, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Иран, Персидский залив, Военная операция США и Израиля против Ирана
Эксперт объяснил, почему соседи Ирана не вступают в коалицию с Израилем

Клинцевич: соседи Ирана считают, что конфликт может навредить их инфраструктуре

© РИА Новости / Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
© РИА Новости / Антон Быстров
Перейти в медиабанк
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Страны Персидского залива и ближайшие соседи Ирана не вступают в коалицию с Израилем поскольку считают, что противостояние с Тегераном не в их интересах, также оно может поставить под удар инфраструктуру на территории ближневосточных государств, таким мнением поделился с РИА Новости глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.
По его мнению, существует несколько причин, которые не позволяют мусульманским государствам на Ближнем Востоке напрямую выступить на стороне Израиля. Во-первых, страны Персидского залива понимают, что противостояние Ирана и Израиля - это не их конфликт. Вторая причина заключается в том, что прямое выступление против Ирана гарантированно подставит под угрозу не только уже пострадавшие американские базы на территории стран Залива, но саму инфраструктуру государств в регионе.
"Самый главный фактор - это Израиль, точнее коалиция Израиля и США. Если исламские монархии станут в один строй с Израилем, то их не поймут собственные граждане, поэтому этот фактор является очень сильно сдерживающим. Мусульманский мир весь как один, конечно, мягко говоря, недоволен действиями Израиля", - отметил Клинцевич.
Он добавил, что многие решения Израиля вызвали негодование среди мусульманских стран, поэтому вряд ли страны Залива захотят выступить против единоверцев.
"Это фактически предать, поэтому этот фактор очень сильно сдерживающий, честно говоря, я не думаю, что страны Персидского залива пойдут на такое", - сказал военный эксперт.
Клинцевич считает, что есть вероятность того, что какие-то группы согласятся воевать на стороне Израиля за деньги, но не самодостаточные государства.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
В миреИзраильИранПерсидский заливВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала