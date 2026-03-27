"Смертельная ловушка". Новый план Ирана ужаснул США - РИА Новости, 27.03.2026
15:25 27.03.2026 (обновлено: 19:14 27.03.2026)
"Смертельная ловушка". Новый план Ирана ужаснул США
"Смертельная ловушка". Новый план Ирана ужаснул США

Дэвис: Иран может использовать наземную операцию как ловушку для ВС США

Иранские военные на побережье Ормузского пролива. Архивное фото
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Иран может позволить американским военным высадиться на своей территории, чтобы использовать их наземную операцию как ловушку, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
"Иран готовит смертельную ловушку для американских сухопутных войск в Ормузском проливе и ждет, чтобы Вашингтон попался в нее", — написал он в соцсети X.
По мнению эксперта, стратегия Ирана состоит в том, чтобы добиться победы, избежав поражения.
"Она заключается в том, чтобы позволить американским военным высадиться, медленно истощать живую силу и ресурсы, а затем лишь ждать, пока иссякнет политическая воля Вашингтона, — так же, как было в предыдущих конфликтах на Ближнем Востоке", — заявил Дэвис.
Он подчеркнул, что давление американской общественности и конгресса сейчас критически важно, чтобы предотвратить надвигающийся "стратегический кошмар".
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против Исламской Республики Иран идет с 28 февраля. Все это время противники обмениваются ударами.
В понедельник Дональд Трамп заявил, что стороны якобы договорились о перемирии, поэтому он поручил на пять дней приостановить атаки на объекты энергетики в ИРИ. В Тегеране же говорят, что никаких переговоров не было. По словам председателя парламента Ирана Мохаммад-Багера Галибафа, президент США распространяет фейки для манипулирования рынками.
Накануне газета New York Times со ссылкой на неназванных чиновников сообщила, что Вашингтон якобы передал Тегерану план из 15 пунктов по урегулированию конфликта. Среди них — отказ Ирана от ядерной программы и поддержки прокси в других странах, открытие Ормузского пролива и ограничение количества и дальности полета ракет. Взамен Штаты предлагают снятие санкций и помощь в развитии мирного атома — в частности, на АЭС "Бушер".
