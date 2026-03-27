02:33 27.03.2026
Иран не запрашивал у США десятидневную паузу в ударах, пишут СМИ
Иран не запрашивал у США десятидневную паузу в ударах, пишут СМИ
Иран не запрашивал у США десятидневную паузу в ударах по своим энергообъектам, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на посредников переговоров. РИА Новости, 27.03.2026
WSJ: Иран не запрашивал у США десятидневную паузу в ударах по энергообъектам

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Иран не запрашивал у США десятидневную паузу в ударах по своим энергообъектам, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на посредников переговоров.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что якобы в ответ на просьбу Тегерана он распорядился приостановить удары по энергетическим объектам страны на 10 дней - до 6 апреля, отметив, что переговоры между странами продолжаются успешно.
«
"Иран не запрашивал десятидневную паузу в ударах по своим энергетическим объектам и пока не представил окончательный ответ на план из 15 пунктов по прекращению войны, заявили посредники мирных переговоров", - пишет издание.
Кроме того, источники издания добавили, что шансы на успех в достижении прекращения огня остаются низкими, "поскольку Иран и США выдвигают максималистские требования, неприемлемые для другой стороны".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории. В первый же день конфликта был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
