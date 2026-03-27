Эксперты предсказали появление ИИ-консилиумов и ИИ-инвесторов - РИА Новости, 27.03.2026
12:10 27.03.2026
Эксперты предсказали появление ИИ-консилиумов и ИИ-инвесторов
Искусственный интеллект может увеличивать маржинальность бизнеса на 2-3%, проводить медицинские консилиумы и клинические испытания, помогать инвестировать на... РИА Новости, 27.03.2026
Москва, ВТБ (банк), Искусственный интеллект (ИИ)
Эксперты предсказали появление ИИ-консилиумов и ИИ-инвесторов

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Искусственный интеллект может увеличивать маржинальность бизнеса на 2-3%, проводить медицинские консилиумы и клинические испытания, помогать инвестировать на фондовом рынке, но в руках мошенников способен наносить ущерб, сошлись во мнении участники сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет! Екатеринбург", посвященной искусственному интеллекту.
"Не надо ждать чудес, надо работать ежедневно с инструментарием", — отметил глава по связям с инвесторами "Яндекса" Алексей Субботин, его слова приводит пресс-служба банка.
По его словам, в частности, это позволило увеличить эффективность рекламных технологий на 40-50%.
"Это позволило показать финансовый рост — доход компании за 2025 год составил порядка 73 миллиарда рублей. Теперь о макроэффекте. Использование искусственного интеллекта не приведет к тому, что одна компания мгновенно вытеснит конкурентов с рынка. Реальный эффект выражается в росте маржинальности на 2-3 процентных пункта. Но на горизонте 5-10 лет именно эти несколько процентов могут стать решающими и обеспечить компании лидерство. Это не резкий прорыв, а системная работа — постоянное внедрение новых технологий во все бизнес процессы", — указывает спикер.
Среди наиболее перспективных сфер применения ИИ — банковский сектор, так как он уже имеет развитую цифровую среду, пользовательские данные. В частности, в ВТБ эта технология применяется для кредитного скоринга, а в брокерском обслуживании внедрена стратегия "Искусственный интеллект", которая с момента внедрения показала доходность в 13,3%, отметил управляющий директор департамента брокерского обслуживания ВТБ Александр Алексеев.
Для инвестора ИИ может анализировать отчетность по МСФО, но доверять инвестрешения генеративным моделям пока нельзя из-за "галлюцинаций", предупреждает Алексеев. Если же речь о брокерских сервисах, то их нужно обучать на определенном наборе данных.
Еще одной отраслью будущего для внедрения ИИ станет медицина, указывает директор управления стратегического развития и партнерств Института AIRI Максим Кузнецов. Он напомнил, что в Москве эта технология уже обрабатывает первичные данные и жалобы пациента для рекомендаций терапевтам.
"Далее, мы думаем, в медицине мы должны создавать ИИ-консилиум, когда сложные диагнозы разбираются с помощью ИИ… ИИ в фармакологии — крупнейшее направление, которое позволяет существенно ускорять испытания… ИИ уже сейчас способен эффективно подбирать молекулы, способные преодолевать гематоэнцефалический барьер", — рассказал Кузнецов.
"Экономический эффект можно предполагать, ожидать, оценить, но невозможно просчитать так, чтобы цифры легли в основу инвестиционного проекта", — уверен директор по инвестициям ФЦК Сколковского института науки и технологий Алексей Тухкур.
По его словам, нельзя внедрять "ИИ ради ИИ", при этом потенциал у технологий высок во многих отраслях. Но в определенных направлениях вычленить такой эффект можно.
При этом пользуются ИИ-моделями не только добропорядочные граждане и организации, но и злоумышленники.
"Сейчас из-за развития ИИ любая организация чувствует на себе, что злоумышленники без ограничений экспериментируют и применяют ИИ-модели на своей работе, создают убедительные дипфейки, фишинговые модели… все это можно частично или полностью переложить в ИИ-модель. Это означает, что… уменьшается порог входа в это мошенничество", — отметил директор глобального центра исследований и анализа угроз Kaspersky GReAT Игорь Кузнецов.
По его словам, самая большая угроза — атаки вымогателей, шифровальщиков.
"За прошлый год только на финтех число таких атак выросло на 43%", — сказал директор.
По словам Кузнецова, осенью был крупнейший объем атак шифровальщиков за последние два года. Это заставляет компании непрерывно инвестировать в кибербезопасность, создавать собственные центры безопасности или внедрять сторонние решения.
"Те, кто не успел, достаточно активно должны внедрять в том числе ИИ-решения, иначе ИИ придет к ним сам", — предупредил он, имея в виду мошенников.
