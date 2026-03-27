Эксперты предсказали появление ИИ-консилиумов и ИИ-инвесторов

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Искусственный интеллект может увеличивать маржинальность бизнеса на 2-3%, проводить медицинские консилиумы и клинические испытания, помогать инвестировать на фондовом рынке, но в руках мошенников способен наносить ущерб, сошлись во мнении участники сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет! Екатеринбург", посвященной искусственному интеллекту.

Посчитать эффективность внедрения ИИ одной цифрой невозможно.

"Не надо ждать чудес, надо работать ежедневно с инструментарием", — отметил глава по связям с инвесторами "Яндекса" Алексей Субботин, его слова приводит пресс-служба банка.

По его словам, в частности, это позволило увеличить эффективность рекламных технологий на 40-50%.

"Это позволило показать финансовый рост — доход компании за 2025 год составил порядка 73 миллиарда рублей. Теперь о макроэффекте. Использование искусственного интеллекта не приведет к тому, что одна компания мгновенно вытеснит конкурентов с рынка. Реальный эффект выражается в росте маржинальности на 2-3 процентных пункта. Но на горизонте 5-10 лет именно эти несколько процентов могут стать решающими и обеспечить компании лидерство. Это не резкий прорыв, а системная работа — постоянное внедрение новых технологий во все бизнес процессы", — указывает спикер.

Среди наиболее перспективных сфер применения ИИ — банковский сектор, так как он уже имеет развитую цифровую среду, пользовательские данные. В частности, в ВТБ эта технология применяется для кредитного скоринга, а в брокерском обслуживании внедрена стратегия "Искусственный интеллект", которая с момента внедрения показала доходность в 13,3%, отметил управляющий директор департамента брокерского обслуживания ВТБ Александр Алексеев.

Для инвестора ИИ может анализировать отчетность по МСФО, но доверять инвестрешения генеративным моделям пока нельзя из-за "галлюцинаций", предупреждает Алексеев. Если же речь о брокерских сервисах, то их нужно обучать на определенном наборе данных.

Еще одной отраслью будущего для внедрения ИИ станет медицина, указывает директор управления стратегического развития и партнерств Института AIRI Максим Кузнецов. Он напомнил, что в Москве эта технология уже обрабатывает первичные данные и жалобы пациента для рекомендаций терапевтам.

"Далее, мы думаем, в медицине мы должны создавать ИИ-консилиум, когда сложные диагнозы разбираются с помощью ИИ… ИИ в фармакологии — крупнейшее направление, которое позволяет существенно ускорять испытания… ИИ уже сейчас способен эффективно подбирать молекулы, способные преодолевать гематоэнцефалический барьер", — рассказал Кузнецов.

"Экономический эффект можно предполагать, ожидать, оценить, но невозможно просчитать так, чтобы цифры легли в основу инвестиционного проекта", — уверен директор по инвестициям ФЦК Сколковского института науки и технологий Алексей Тухкур.

По его словам, нельзя внедрять "ИИ ради ИИ", при этом потенциал у технологий высок во многих отраслях. Но в определенных направлениях вычленить такой эффект можно.

При этом пользуются ИИ-моделями не только добропорядочные граждане и организации, но и злоумышленники.

"Сейчас из-за развития ИИ любая организация чувствует на себе, что злоумышленники без ограничений экспериментируют и применяют ИИ-модели на своей работе, создают убедительные дипфейки, фишинговые модели… все это можно частично или полностью переложить в ИИ-модель. Это означает, что… уменьшается порог входа в это мошенничество", — отметил директор глобального центра исследований и анализа угроз Kaspersky GReAT Игорь Кузнецов.

По его словам, самая большая угроза — атаки вымогателей, шифровальщиков.

"За прошлый год только на финтех число таких атак выросло на 43%", — сказал директор.

По словам Кузнецова, осенью был крупнейший объем атак шифровальщиков за последние два года. Это заставляет компании непрерывно инвестировать в кибербезопасность, создавать собственные центры безопасности или внедрять сторонние решения.