Гуменник показал олимпийскую короткую программу на шоу Навки
Фигурист Петр Гуменник показал свою олимпийскую короткую программу на новом шоу Татьяны Навки "Олимпийские чемпионы. XX лет" в пятницу, передает корреспондент... РИА Новости Спорт, 27.03.2026
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Фигурист Петр Гуменник показал свою олимпийскую короткую программу на новом шоу Татьяны Навки "Олимпийские чемпионы. XX лет" в пятницу, передает корреспондент РИА Новости.
Навка
представляет свое новое шоу "Олимпийские чемпионы. XX лет" на "Навка Арене" в Москве
.
Гуменник
вышел на лед вместе со скрипачом и композитором Эдгаром Акопяном, его композицию Waltz 1805 фигурист использовал для своей короткой программы. Музыкант выехал на лед на большой квадратной белоснежной платформе и провел на льду весь прокат вместе с Гуменником, исполняя знакомую миллионам мелодию.
"Олимпиада - это все-таки не три минуты проката, а большой период подготовки. Мне хотелось сделать все так, чтобы я потом ни о чем не жалел: выполнить максимум в подготовке, в выступлении - все рассчитать так, чтобы не было никаких сожалений. В принципе, оно так и вышло", - сказал фигурист на льду после проката.
Навка, в свою очередь, выразила надежду, что через четыре года россияне вновь будут болеть за Гуменника на Олимпийских играх.
"Мы надеемся, что через четыре года у нас будет возможность опять болеть за тебя уже под российским флагом и гимном", - сказала она.
Гуменник занял шестое место на Играх-2026. За день до вылета фигуриста в Милан
источник РИА Новости сообщил, что ему отозвали разрешение на использование музыки к фильму "Парфюмер", на которую поставлена его короткая программа. В качестве замены он выбрал музыку композитора Эдгара Акопяна и был вынужден частично переделать постановку накануне выступления. Эти обстоятельства вызвали критику со стороны болельщиков, посчитавших, что российского фигуриста засудили.