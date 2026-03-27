Гуменник показал олимпийскую короткую программу на шоу Навки

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Фигурист Петр Гуменник показал свою олимпийскую короткую программу на новом шоу Татьяны Навки "Олимпийские чемпионы. XX лет" в пятницу, передает корреспондент РИА Новости.

Навка представляет свое новое шоу "Олимпийские чемпионы. XX лет" на "Навка Арене" в Москве

Гуменник вышел на лед вместе со скрипачом и композитором Эдгаром Акопяном, его композицию Waltz 1805 фигурист использовал для своей короткой программы. Музыкант выехал на лед на большой квадратной белоснежной платформе и провел на льду весь прокат вместе с Гуменником, исполняя знакомую миллионам мелодию.

"Олимпиада - это все-таки не три минуты проката, а большой период подготовки. Мне хотелось сделать все так, чтобы я потом ни о чем не жалел: выполнить максимум в подготовке, в выступлении - все рассчитать так, чтобы не было никаких сожалений. В принципе, оно так и вышло", - сказал фигурист на льду после проката.

Навка, в свою очередь, выразила надежду, что через четыре года россияне вновь будут болеть за Гуменника на Олимпийских играх.

"Мы надеемся, что через четыре года у нас будет возможность опять болеть за тебя уже под российским флагом и гимном", - сказала она.