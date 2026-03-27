Голосование США в ООН направлено на сокрытие работорговли, считает аналитик

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 мар - РИА Новости. Голосование США и Европы в ООН направлено на то, чтобы скрыть факт работорговли и забыть об этой жестокой практике, ставшей для ряда стран прибыльным бизнесом, сказал РИА Новости международный аналитик из Аргентины Кристиан Ламеса.

"Похоже, что Соединенные Штаты отказываются от любого признания или компенсации, потому что это для них уже далёкая перспектива... Кажется, что 500 лет - это более далёкая перспектива, чем 2000 или более 3000 лет, которые Израиль приводит в качестве библейских аргументов", - отметил Ламеса.