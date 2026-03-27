https://ria.ru/20260327/golosovanie-2083356046.html
Голосование США в ООН направлено на сокрытие работорговли, считает аналитик
2026-03-27T17:37:00+03:00
в мире
сша
европа
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000557327_0:17:3072:1744_1920x0_80_0_0_341a0ed071ea8d2327262c3f38449610.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000557327_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_274cc1618e0cb6ad6de80ceeea2c0adc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Аналитик Ламеса: голосование США и ЕС в ООН направлено на сокрытие работорговли
БУЭНОС-АЙРЕС, 27 мар - РИА Новости. Голосование США и Европы в ООН направлено на то, чтобы скрыть факт работорговли и забыть об этой жестокой практике, ставшей для ряда стран прибыльным бизнесом, сказал РИА Новости международный аналитик из Аргентины Кристиан Ламеса.
Генеральная Ассамблея ООН
в четверг приняла резолюцию, осуждающую трансатлантическую работорговлю. Против проголосовали три страны – США
, Израиль
и Аргентина
. Ряд бывших колониальных держав, включая Великобританию
, Францию
и Германию
, воздержались.
"Похоже, что Соединенные Штаты отказываются от любого признания или компенсации, потому что это для них уже далёкая перспектива... Кажется, что 500 лет - это более далёкая перспектива, чем 2000 или более 3000 лет, которые Израиль приводит в качестве библейских аргументов", - отметил Ламеса.
Протестное голосование США и тот факт, что воздержались страны Европы
, - все это "направлено на то, чтобы скрыть, забыть и игнорировать практику, которая была не только жестокой и бесчеловечной, но и прибыльным бизнесом, позволявшим компаниям и странам, занимавшимся торговлей людьми, обогащаться", добавил эксперт