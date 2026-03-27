Стало известно, кто исполнит российский гимн перед матчем со сборной Мали - РИА Новости Спорт, 27.03.2026
10:56 27.03.2026 (обновлено: 13:24 27.03.2026)
Стало известно, кто исполнит российский гимн перед матчем со сборной Мали
Народный артист России Василий Герелло исполнит государственный гимн перед началом товарищеского матча национальной команды против сборной Мали, сообщили РИА... РИА Новости Спорт, 27.03.2026
Василий Герелло исполнит гимн России перед матчем со сборной Мали по футболу

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Народный артист России Василий Герелло исполнит государственный гимн перед началом товарищеского матча национальной команды против сборной Мали, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).
Матч между сборными России и Мали состоится 31 марта. Игра пройдет в Санкт-Петербурге, начало - 20:00 мск.
"Василий Герелло исполнит государственный гимн перед стартовым свистком товарищеского матча между сборными России и Мали", - сообщили в РФС. В организации отметили, что номером закрытия встречи станет композиция "Город" заслуженной артистки РФ Елены Ваенги.
Игра с африканской командой станет второй для сборной России в 2026 году. 27 марта в Краснодаре состоится товарищеский матч подопечных Валерия Карпина с командой Никарагуа.
  • Футбол
    Завершен
    Россия
    Никарагуа
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Ак Барс
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Автомобилист
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    ЦСКА
    1
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Северсталь
    3
    1
