В Ливии высказались о последствиях атаки на российский газовоз

БЕНГАЗИ, 27 мар — РИА Новости. Украинская атака на российский газовоз "Арктик Метагаз" в Средиземном море может нанести значительный ущерб экологии, заявил РИА Новости советник по вопросам национальной безопасности Высшего государственного совета Ливии Адель Абделькафи.

"Инцидент с атакой на газовоз угрожает морской среде, а также создает риск утечек, которые негативно повлияют на ливийское побережье", — сказал он.

Собеседник агентства подчеркнул, что вопрос требует участия международных природоохранных организаций, так как у Ливии недостаточно сил для устранения последствий атак самостоятельно.

При этом Ливийская национальная нефтегазовая корпорация заявляла, что сможет взять под контроль последствия атаки на газовоз. Судно отбуксируют в один из ее портов.