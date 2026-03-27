В Ливии высказались о последствиях атаки на российский газовоз
Украинская атака на российский газовоз "Арктик Метагаз" в Средиземном море может нанести значительный ущерб экологии, заявил РИА Новости советник по вопросам...
2026-03-27T10:11:00+03:00
2026-03-27T11:16:00+03:00
В мире, Ливия, Россия, Средиземное море, Мария Захарова
БЕНГАЗИ, 27 мар — РИА Новости. Украинская атака на российский газовоз "Арктик Метагаз" в Средиземном море может нанести значительный ущерб экологии, заявил РИА Новости советник по вопросам национальной безопасности Высшего государственного совета Ливии Адель Абделькафи.
"Инцидент с атакой на газовоз угрожает морской среде, а также создает риск утечек, которые негативно повлияют на ливийское побережье", — сказал он.
Собеседник агентства подчеркнул, что вопрос требует участия международных природоохранных организаций, так как у Ливии недостаточно сил для устранения последствий атак самостоятельно.
При этом Ливийская национальная нефтегазовая корпорация заявляла, что сможет взять под контроль последствия атаки на газовоз. Судно отбуксируют в один из ее портов.
Третьего марта украинские безэкипажные катера, запущенные с побережья Ливии, атаковали российский газовоз "Арктик Метагаз" в непосредственной близости от территориальных вод Мальты
. Танкер, перевозивший 100 тысяч кубометров СПГ, лишился хода и электропитания, на нем начался пожар и прогремел взрыв. Всем 30 членам экипажа удалось спастись, но двое моряков получили ожоги.