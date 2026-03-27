Врач перечислила опасные для желудка лекарства - РИА Новости, 27.03.2026
03:36 27.03.2026 (обновлено: 11:26 27.03.2026)
Врач перечислила опасные для желудка лекарства
2026-03-27T03:36:00+03:00
2026-03-27T11:26:00+03:00
анна попова
невролог
здоровье
Анна Попова, невролог, Здоровье
Врач перечислила опасные для желудка лекарства

Упаковка таблеток в блистер. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 27 мар - РИА Новости. Нестероидные противовоспалительные препараты агрессивно воздействуют на слизистую верхних отделов пищеварительного тракта, в том числе желудка, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог клиники "СОВА", кандидат медицинских наук Анна Попова.
"К лекарственным средствам, наиболее агрессивно воздействующим на слизистую верхних отделов пищеварительного тракта, в том числе желудка, в первую очередь относятся нестероидные противовоспалительные препараты. Мы часто применяем их с целью обезболивания, уменьшения воспалительной реакции и как жаропонижающие средства", — рассказала Попова.
Врач добавила, что иногда пациентам всё-таки необходимы подобные препараты. В таких ситуациях гастроэнтеролог может помочь с заживлением слизистой, купированием болей и диспепсией, а также с профилактикой последствий.
"Лекарственных средств, которые категорически нельзя употреблять при заболеваниях органов пищеварения, нет. Практически у всех препаратов могут быть побочные действия, но чаще они не приводят к отмене приема", — отметила Анна Попова.
Собеседница агентства рассказывает, что бывают ситуации, когда пациенту нужен пожизненный прием препаратов для снижения уровня холестерина, а в его биохимическом анализе крови обнаруживается нарастание ферментов печени АЛТ и АСТ. Такие ситуации пугают пациентов, и они иногда самостоятельно прекращают лечение.
"Это не всегда является результатом прямого токсического действия на печень. Важно разобраться в истинных причинах, оценить вероятные риски и ожидаемую пользу. Поэтому правильная коррекция терапии помогает в приеме всех групп препаратов по назначению врача", — объясняет Попова.
