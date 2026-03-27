Гарбузов: на курортах Крыма установят 35 лифтов производства КМЗ - РИА Новости, 27.03.2026
12:03 27.03.2026
Гарбузов: на курортах Крыма установят 35 лифтов производства КМЗ
МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. На курортах Республики Крым установят 35 новых лифтов производства Карачаровского механического завода в рамках сотрудничества с регионом, сообщил министр правительства Москвы, глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
"Столичный производитель лифтов обеспечивает поставки современного оборудования в десятки городов России. По соглашению с Региональным фондом капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым Карачаровский механический завод поставит 35 лифтов на курорт Саки, в Евпаторию и Ялту, а также в центр полуострова — город Симферополь", — сказал Гарбузов, его слова привели в пресс-службе ДИПП.
Лифты, которые появятся на крымских курортах, оснащены современными системами и комплектующими, обеспечивающими плавность хода, низкий уровень шума и вибрации во время движения. Для удобства в кабинах размещены поручни и зеркала, а также экран, который указывает номер этажа и направление движения.
По словам директора КМЗ Дмитрия Сидельковского, Карачаровский механический завод осуществляет полный цикл работ, связанных с изготовлением и дальнейшим жизненным циклом лифтов.
"Для стабильной эксплуатации в южных регионах, в том числе с влажным климатом, особое внимание уделяется качеству и износостойкости материалов кабины и комплектующих лифтового оборудования", — подчеркнул он.
В рамках взаимодействия с Региональным фондом капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым в прошлом году КМЗ заключил соглашение об установке более 80 лифтов. Лифты уже удалось установить в жилых домах Симферополя, Феодосии, Ялты, Керчи, Бахчисарая и Щелкино. В рамках новой поставки будут охвачены еще ряд городов полуострова.
Временно исполняющий обязанности генерального директора НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым" Андрей Вороньков отметил, что для фонда как для технического заказчика приоритетом при проведении работ по замене лифтов остается обеспечение бесперебойной работы оборудования и комфорта для пассажиров.
Карачаровский механический завод поставляет лифтовое оборудование в более чем 20 регионов России. Предприятие сотрудничает с ФКР Карачаево-Черкесской Республики, Ханты-Мансийского автономного округа, Самарской, Липецкой, Мурманской, Тульской и других областей.
