Сборная Бразилии проиграла французам в товарищеском матче

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Сборная Франции по футболу обыграла команду Бразилии в товарищеском матче, который прошел в американском Фоксборо (штат Массачусетс).

Встреча между финалистами чемпионата мира - 1998 завершилась победой французов со счетом 2:1, у которых голы забили Килиан Мбаппе (32-я минута) и Юго Экитике (65). В составе бразильцев отличился Глейсон Бремер (78). На 55-й минуте красную карточку получил защитник сборной Франции Дайо Упамекано.

Защитник "Зенита" Дуглас Сантос вышел в стартовом составе сборной Бразилии и был заменен на 71-й минуте. Его партнер по петербургскому клубу Луис Энрике появился на поле после перерыва и отдал голевую передачу на Бремера.