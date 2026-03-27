Рейтинг@Mail.ru
Сборная Бразилии проиграла французам в товарищеском матче
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
01:44 27.03.2026 (обновлено: 02:03 27.03.2026)
https://ria.ru/20260327/frantsiya-2083177409.html
Сборная Бразилии проиграла французам в товарищеском матче
Сборная Франции по футболу обыграла команду Бразилии в товарищеском матче, который прошел в американском Фоксборо (штат Массачусетс). РИА Новости Спорт, 27.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2040116106_0:490:2048:1642_1920x0_80_0_0_a9267365a896a95dd3a454f7361f34c4.jpg
https://ria.ru/20260327/ukraina-2083173063.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2040116106_0:298:2048:1834_1920x0_80_0_0_0e913d7c0b6a549bdbbf6162719c15c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Голевая передача Луиса Энрике не помогла бразильцам обыграть французов

© Фото : Пресс-служба сборной Франции по футболуСборная Франции по футболу
Сборная Франции по футболу - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
© Фото : Пресс-служба сборной Франции по футболу
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Сборная Франции по футболу обыграла команду Бразилии в товарищеском матче, который прошел в американском Фоксборо (штат Массачусетс).
Встреча между финалистами чемпионата мира - 1998 завершилась победой французов со счетом 2:1, у которых голы забили Килиан Мбаппе (32-я минута) и Юго Экитике (65). В составе бразильцев отличился Глейсон Бремер (78). На 55-й минуте красную карточку получил защитник сборной Франции Дайо Упамекано.
Товарищеские матчи
26 марта 2026 • начало в 23:00
Завершен
Бразилия
1 : 2
Франция
78‎’‎ • Глейсон Бремер
(Луис Энрике)
32‎’‎ • Килиан Мбаппе
(Усман Дембеле)
65‎’‎ • Уго Экитике
(Майкл Олисе)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Защитник "Зенита" Дуглас Сантос вышел в стартовом составе сборной Бразилии и был заменен на 71-й минуте. Его партнер по петербургскому клубу Луис Энрике появился на поле после перерыва и отдал голевую передачу на Бремера.
Теперь на счету Сантоса, который имеет российское гражданство, четыре матча за сборную Бразилии. У Энрике 12 игр и два гола.
ФутболСпортЭнрикеГлейсон БремерДуглас СантосТоварищеские матчи
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Россия
    Никарагуа
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Ак Барс
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Автомобилист
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    ЦСКА
    1
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Северсталь
    3
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала